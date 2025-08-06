Довіра до Зеленського знижується, хоч і залишається «досить високою» – опитування КМІС

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського знижувався протягом останніх трьох місяців і станом на початок серпня в порівнянні з червнем опустився з 65% до 58% – свідчать дані опитування, проведеного 23 липня – 4 серпня Київським міжнародним інститутом соціології.

«Нинішнє опитування почалося 23 липня 2025 року, тобто на наступний день після резонансного голосування у Верховній Раді за закон №12414. Як можна бачити на графіку 1, наразі 58% українців довіряють президенту (тобто порівняно з початком червня ми бачимо зниження з 65%), а 35% – не довіряють (ріст з 30% на початку червня). Баланс довіри-недовіри знизився з +35% на початку червня до +23% на початку серпня. Разом з цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року», – кажуть автори дослідження.

У КМІС зазначили, що під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо закону №12414 (який обмежував незалежність НАБУ і САП) треба враховувати, що вже на початку червня спостерігався низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра до Зеленського вже була нижчою за 65%.

«Тобто не все зниження довіри (7 процентних пунктів) можна пов’язати із ухваленням закону №12414. Проте ця подія безперечно мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри президенту вказували саме це голосування. При цьому під час реалізації польового етапу ми бачили тенденцію, що серед перших 500 респондентів рівень довіри становив 55%, серед других 522 респондентів (тобто з якими інтерв’ю проводилися пізніше) – уже 60%. Тобто, можливо, одразу після 22 липня 2025 року було дещо глибше зниження довіри, проте вже далі на початку серпня 2025 року було деяке покращення ситуації (можливо, через дії зі скасування закону і додатковий фокус на питаннях міжнародних відносин / війни)», – йдеться в повідомленні.

Автори опитування також зауважили, що найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років – якщо на початку літа 74% довіряли президенту, то зараз – 59%. При цьому зниження довіри простежується і серед інших вікових категорій, але меншою мірою – з 62% до 55% серед 30-44 річних, з 61% до 56% серед 45-59 річних і з 65% до 62% серед 60+ річних.

Серед причин недовіри до Зеленського респонденти найчастіше висловлювали незадоволення корупцією і війною, зазначили у КМІС. При цьому 6% таких респондентів прямо зазначили, що вони були незадоволені голосуванням 22 липня 2025 року і через це не довіряють президенту.

«Президент Зеленський, попри доволі масштабні протести і бурхливу реакцію в медіа, зберігає досить високу довіру (і легітимність) серед української громадськості. Можливо, цьому сприяла швидка реакція на протести й оперативне внесення нового закону до парламенту. Проте стійкий низхідний тренд є тривожним сигналом, який потребує уваги і виважених рішень з боку влади», – заявив у коментарі до опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Верховна Рада 31 липня ухвалила його за основу і в цілому.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.