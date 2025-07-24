Протести в Україні: про що свідчить реакція влади і що далі? Зеленський, НАБУ і САП

Група депутатів Верховної Ради зареєструвала законопроєкт щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Раніше народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин повідомив, що його підписали 48 членів парламенту.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

Ініційований президентом законопроєкт щодо «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» цього ж вечора з'явився на сайті Верховної Ради і визначений як невідкладний. За оцінкою НАБУ і САП, він відновлює усі їхні процесуальні повноваження та гарантії незалежності. В оприлюдненій спільній заяві антикорупційних органів зазначається, що вони брали участь в розробці тексту цього законопроєкту.

За поданням, він визначений як невідкладний.

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