НАБУ: СБУ раніше повідомляла, що не має доказів щодо затриманого співробітника бюро

Національне антикорупційне бюро України прокоментувало повідомлення Служби безпеки України про затримання співробітника НАБУ і звинувачення його в державній зраді.

За повідомленням НАБУ ввечері 21 липня, інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року.

«Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО). У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у Федеральній службі охорони РФ», – указано в повідомленні.

Після отримання інформації, як стверджують у НАБУ, бюро співпрацювало з СБУ, і під час спільної перевірки «жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено». «Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей», – твердять у НАБУ.

Також у бюро наполягають, що отримали усне підтвердження про відсутність доказів щодо свого співробітника, але не змогли здобути письмового підтвердження.

«У серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає. Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби. Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді бюро не отримало», – йдеться в коментарі НАБУ.

Раніше 21 липня Служба безпеки України заявила, що її співробітники спільно з Офісом генерального прокурора «викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України». Затриманому працівнику НАБУ повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).