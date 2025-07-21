НАБУ та САП прокоментували перевірки в справі про російський вплив

Служба безпеки України, окрім Національного антикорупційного бюро, також провела перевірку в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – про це повідомила пресслужба САП 21 липня.

За повідомленням, СБУ прийшла з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю «без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством»:

«У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП».

Прокуратура вважає, що ці заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідують НАБУ і САП. Також, за повідомленням, перевірка відбулася тоді, коли керівництво обох відомств перебуває в закордонному відрядженні.





«Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити «злиття» інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП», – додає пресслужба.

Національне антикорупційне бюро раніше уточнило, що відомо про щонайменше 70 обшуків, які проводять працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.

«⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал. ⁠Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними», – стверджує НАБУ.

Також, за повідомленням, перевірка охорони державної таємниці, ініційована СБУ, стосується працівників бюро, які мають доступ до державної таємниці та проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки служба може «отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування».





Крім того, за даними НАБУ, триває планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру бюро. ⁠Під час одного з обшуків нібито було застосовано фізичну силу до детектива попри відсутність з його боку опору.

Також на момент цих дій директор НАБУ Семен Кривонос перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де була запланована його зустріч із міністром закордонних справ. Кривонос, за заявою, ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну.

НАБУ зазначає, що проводить внутрішню перевірку обставин сьогоднішніх подій та з’ясовує правові підстави дій СБУ:

«Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції».

Раніше СБУ повідомило, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова та народного депутата Федора Христенка. Їхні позиції щодо обвинувачень наразі публічно невідомі.