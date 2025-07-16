САП повідомила про справу через ймовірні зловживання в АРМА, підозрюваних наразі немає

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 16 липня підтвердила відкриття кримінального провадження про ймовірне зловживання в Національному агентстві з питань розшуку активів.

Відомство оприлюднило заяву через «суспільний резонанс, запити медіа, а також поширення некоректної інформації».

«Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», – йдеться в повідомленні.





Досудове розслідування в провадженні доручили детективам НАБУ. САП наголошує, що «на сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено».

У прокуратурі зазначили, що підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання «Українська правда».

Раніше 16 липня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко поширив відповідь на його запит до НАБУ, за яким правоохоронці відкрили кримінальне провадження про ймовірне зловживання службовим становищем. Запит стосувався «неправомірних дій» віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, водночас відповідь не підтверджує, що вона має статус підозрюваної.

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«УП» у червні оприлюднила матеріал, у якому звернула увагу на компанію «КАМпарітет», обрану АРМА для управління Будинком профспілок на Майдані Незалежності в Києві. Як з’ясували журналісти, управитель може бути пов'язаний із родиною віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної через її колишнього чоловіка Михайла.

Стефанішина заперечила, що отримувала від колишнього чоловіка звернення щодо діяльності АРМА, а також будь-яку причетність до конкурсів агентства. АРМА також заперечує будь-які порушення при виборі консорціуму «КАМпарітет».