Арахамія: на засіданні фракції «Слуги народу» представили потенційний склад нового уряду

Фракція «Слуга народу» провела засідання за участі президента, голови Офісу президента, спікера та віцеспікера парламенту, повідомив голова фракції Давид Арахамія 16 липня.

За його словами, на засіданні відбулася «дуже важлива розмова» про оборону та зміцнення стійкості.

«Зараз Україна перебуває на новому етапі боротьби за незалежність, який потребує посилення як усередині країни, так і в роботі з партнерами. Це, у свою чергу, диктує кадрові зміни в команді», – заявив Арахамія.





Він додав, що фракція «Слуга народу» підтримує кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки. Крім неї, на засіданні представили також кандидатів на посади в Кабміні – це «як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді»:

Тарас Качка – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (зараз цю посаду обіймає Ольга Стефанішина)

Матвій Бідний – чинний міністр молоді та спорту

Герман Галущенко (зараз голова Міненерго) – міністр юстиції

Світлана Гринчук (чинна міністерка захисту довкілля та природних ресурсів) – голова Міністерства енергетики

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Денис Шмигаль – міністр оборони

Пропонується, щоб на своїх посадах лишилися:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

міністр розвитку інфраструктури та територій Олексій Кулеба

голова МВС Ігор Клименко

міністр освіти і науки Оксен Лісовий

голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко

очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко

міністр закордонних справ Андрій Сибіга

міністерка ветеранів Наталія Калмикова

«Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають», – додав Арахамія.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків». Очікується, що вже завтра, 17 липня, парламент затвердить новий склад уряду.



