Зеленський: новий уряд має «досягти рівня 50% української зброї» на фронті за півроку

Президент Володимир Зеленський вранці 16 липня провів нараду з оборонних питань з чинним головою уряду Денисом Шмигалем, якого пропонує на посаду міністра оборони – про це він повідомив у вечірньому зверненні.

У нараді брали участь також чинний голова Міноборони Рустем Умєров і міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

«Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит усіх домовленостей із нашими партнерами. Це й постачання за програмами допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проєкти», – сказав Зеленський.





Він повідомив, що сьогодні підписав документи до Верховної Ради про призначення Шмигаля новим міністром оборони. Також через Міністерство оборони управлятися і стратегічні галузі промисловості. Планується, що Сметанін очолить «Укроборонпром». Президент вказав на потребу збільшити частку зброї українського виробництва серед тієї, яка застосовується на фронті:

«Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії… Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, але непросто».

Голова держави подякував Шмигалю й всьому чинному уряду за виконану роботу, згадавши роботу прем’єр-міністра як під час пандемії COVID-19, так і в умовах повномасштабної війни.





«Зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально. Денис знає всі виклики сфери оборони. Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією. Розраховую на підтримку Верховною Радою України також інших кадрових кроків», – заявив він.

За словами Зеленського, готуються також зміни в деяких посольствах України. Деталей щодо конкретних призначень він не навів.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків». Очікується, що вже завтра, 17 липня, парламент затвердить новий склад уряду.



