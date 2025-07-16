Шмигаль обговорив із Келлогом зброю та посилення санкцій проти Росії

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Денис Шмигаль зустрівся зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом – про це він повідомив 16 липня.

За його словами, розмова стосувалася зброї, санкцій і «наближення миру». Зокрема, голова уряду подякував Трампу за рішення продати країнам НАТО озброєння для України, зокрема, системи Patriot і ракети.

«Наголосив, що ми налаштовані на подальше поглиблення оборонного співробітництва між Україною та США, особливо у сфері посилення протиповітряної оборони. Також ми зацікавлені в розвитку спільних виробництв зі США та подальшій співпраці в закупівлі оборонного озброєння разом із Європою», – повідомив він.

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Окремо, за словами Шмигаля, сторони зупинилися на важливості посилення санкцій проти Росії:

«Маємо завдати по-справжньому болючого удару по російській економіці. Розраховуємо на лідерську роль Сполучених Штатів в подальшому наближенні сталого й справедливого миру».

Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Україні, наразі не коментував розмову публічно.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків». Очікується, що вже завтра, 17 липня, парламент затвердить новий склад уряду.



