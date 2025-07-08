Детективи провели обшуки у нардепа Каптєлова з розслідування «Схем», який не задекларував нерухомість у Москві

Детективи Національного антикорупційне бюро України провели обшук за місцем проживання народного депутата з фракції «Слуга народу» Романа Каптєлова. НАБУ і САП розслідують кримінальне провадження за ч. 2. ст. 366-2 Кримінального кодексу – щодо можливого внесенням нардепом недостовірної інформації. Підставою для відкриття справи стало розслідування «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти розповіли, що депутат Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина й діти проживають в Росії, як і не задекларував їхню московську нерухомість, а також доходи своєї дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві. Згодом депутат вніс дані про доходи, але так і не вказав майно в РФ.

Про проведення обшуку свідчить ухвала Вищого антикорупційного суду від 1 липня, на яку раніше звернув увагу журналіст Олег Новіков.

Відповідно до ухвали, 17 червня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Каптелова та вилучили IPhone 12 mini. Зазначено, що Каптєлов відмовився надати доступ до телефону, пояснивши тим, що «в ньому наявна інформація, пов’язана з його депутатською діяльністю».

Але детективи все ж вилучили мобільний нардепа, «враховуючи, що наведені відомості відповідають тим, про які зазначено в ухвалі слідчого судді про обшук», та передали експертам на дослідження «для здійснення, за можливості, копіювання інформації, яка зберігається на електронному носії». Ухвалою ВАКС від 1 липня за клопотанням НАБУ на телефон Каптелова був накладений арешт.

У грудні 2024 року «Схеми» опублікували розслідування, в якому з’ясували, що від 2015 року родина нардепа Романа Каптєлова володіє нерухомістю у Москві, третина квартири записана на дружину й дітей. Журналісти підрахували, що вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова, і яку не декларує депутат, складає близько 6 мільйонів гривень.

У розслідуванні журналісти з’ясували, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від «Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу» у столиці РФ.



Як свідчить витяг із пенсійного фонду РФ, який отримали у своє розпорядження «Схеми», у грудні дружина нардепа отримала 52 тисячі рублів заробітної плати, це близько 21 тисячі гривень. Але ані цю роботу, ані дохід з її онлайн-тренінгів для росіян Роман Каптєлов не відобразив у своїй декларації за 2023 рік. У 2024 році дружина Каптєлова заробила там загалом понад 700 тисяч рублів, це близько 300 тисяч гривень.

«Схеми» також встановили, що протягом липня-вересня 2022 року, а також у січні 2023-го «слуга народу» виїжджав за кордон – у той період відбулися декілька пленарних засідань, під час яких, відповідно до електронної системи ВР, парламентар «не голосував» або значився «відсутнім».

Дати виїздів Каптєлова, як з’ясували журналісти, збігаються з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. У коментарі «Схемам» депутат повідомив, що поїздки «здійснювалися з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами», але так і не надав на прохання журналістів копії відповідних відряджень. Він також заявив, що задекларував все, чого вимагає закон, а про російське майно родини йому невідомо. На запитання про можливі ризики, пов’язані з його статусом і проживанням сім’ї в Росії, Каптєлов заявив, що «ці обставини не впливають на його діяльність як народного депутата».