У бізнесмена Кріппи повідомили про результати розслідування щодо менеджерки компанії, яка внесла 44 млн грн за Чернишова

У пресслужбі інвестора української девелоперської групи DIM (Development Investment Management) Максима Кріппи повідомили про результати службового розслідування, яке бізнесмен на початку липня ініціював щодо маркетингової директорки компанії Дарії Бедя. Вона, як встановили «Схеми» (Радіо Свобода), внесла 44 мільйони гривень як частину застави за віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності України Олексія Чернишова. У відповідь на запит журналістам повідомили, що група компаній «не брала участі по внесенню застави» і що «ніхто не був проінформований» про такі дії співробітниці, а сама вона не змогла пояснити свої мотиви.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

«За результатами службового розслідування було встановлено наступні факти: група компаній DIM не брала участі у діях Дарії Бедя по внесенню застави за підозрюваного НАБУ високопосадовця; ніхто у робочому колективі та керівництві компанії не був проінформований про її дії; Дарія Бедя відмовилася пояснювати цілі та мотиви своїх дій, які вочевидь протирічили корпоративній етиці та наносили шкоду компанії», – повідомили у пресслужбі Кріппи.

І додали: «З огляду на вищевикладене, група компаній DIM наразі не розглядає відновлення співпраці з Дарією Бедя».

2 липня «Схеми» з’ясували, що частину застави за віцепрем’єра Чернишова – а саме 44 мільйони гривень – внесла Дарія Бедя, директорка з маркетингу девелоперської групи компаній DIM.

В коментарі «Схемам» засновник і керуючий партнер цієї групи Олександр Насіковський повідомив, що йому не було відомо про внесення нею застави за Чернишова: «Я про це перший раз чую. Зі мною внесення цієї застави вона не узгоджувала». Він також повідомив, що не знає Чернишова і ніколи з ним не зустрічався і не спілкувався.

Він також повідомив, що Дарія Бедя вирішила піти з компанії. «Вона ухвалила рішення звільнитися на цьому тижні. Повідомила вона мені минулого тижня, а в п’ятницю в неї – останній день. Це було її рішення, ніхто її не звільняв», – підкреслив Насіковський.

«Схеми» намагалися зв’язатися з нею телефоном. Вона пообіцяла перетелефонувати пізніше. Згодом перетелефонувала сама. Почувши запитання про внесення застави за Олексія Чернишова, вона попросила перенести розмову на пізніше, бо їй «незручно говорити», та знову пообіцяла перетелефонувати.

Найбільшу ж частину застави за Чернишова в розмірі 66 мільйонів гривень внесла компанія «Форавто тор» з Дніпра. Вона була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів. Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. Він також керує і володіє дніпровською компанією ТОВ «Кастомбуд», яка була створена в червні цього року і має основний вид діяльності – це будівництво житлових та нежитлових будівель.

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У коментарі «Схемам» Едуард Мартиненко підтвердив, що є керівником «Форавто тор», але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією «чує вперше».

Решту застави у розмірі понад 10 мільйонів гривень внесла дружина Чернишова Світлана. Її заощаджень, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало для внесення вказаної суми. Раніше у ВАКС повідомили Радіо Свобода, що за віцепрем’єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу в повному обсязі – у розмірі 120 мільйонів 2 668 гривень. Перед цим Чернишов повідомляв, що збирає кошти на заставу, бо його особисті рахунки заблоковані. Захист міністра подав апеляцію на рішення ВАКС щодо застави.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, «чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України». Його підозрюють у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.

Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб».

За повідомленням, Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері за участю топпосадовців. Він раніше назвав підозру необґрунтованою і заявив, що не планує подавати у відставку.



