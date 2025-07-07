Cправу щодо голови АМКУ Кириленка передали до суду – НАБУ

Справу щодо голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, передали до суду, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Йдеться про:

- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

- 2 гаражних бокси;

- 6 паркомісць;

- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

У НАБУ зазначають, що різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Це кримінальне провадження в НАБУ розпочали на підставі фактів з розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

У березні 2024 року «Схеми» опублікували розслідування про те, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала автівки і низку об’єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів.

У коментарі «Схемам» Кириленко заявляв, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалося.

Після розслідування «Схем» Павло Кириленко вказав у декларації за 2023 рік квартиру, де мешкає – апартаменти на 200 квадратних метрів у Києві вартістю 6,2 мільйона гривень, оформлені на 77-річну бабусю дружини посадовця. Водночас у декларації Кириленко так і не вказав автомобіль BMW, яким володіє його теща, але користується дружина голови АМКУ.

28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ і САП про взяття очільника АМКУ Павла Кириленка під варту і визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень і зобов’язання носити електронний браслет.

Пізніше «Схеми» дізналися, що ці гроші за Кириленка внесла компанія «Керамет», бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

4 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвоката Кириленка і зменшив розмір застави до 25 мільйонів гривень. Водночас суд відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

5 червня 2025 року в НАБУ та САП повідомили про підозру дружині керівника «у пособництві в незаконному збагаченні», а також про нову підозру самому Павлу Кириленку – «в недекларуванні майна».



