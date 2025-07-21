«Російський вплив» на НАБУ: серед фігурантів – керівник управління та чинний нардеп від ОПЗЖ

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 21 липня повідомили про підозрюваних у справі про ймовірний російський вплив на Національне антикорупційне бюро.

Зокрема, СБУ повідомляє про викриття на веденні бізнесу в Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова:

«За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ».

Розслідування встановило, що Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан у Росії. Крім того, зазначає служба, правоохоронці перевіряють інформацію щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо запланованих слідчих дій.

За даними слідства, посадовець НАБУ був «у тісному контакті» з народним депутатом від забороненої партії «Опозиційна партія – За життя» Федором Христенком, який «пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо». Крім того, фігурант не вказав під час оформлення допуску до державної таємниці, що його батько Сентябр Магамедрасулов має громадянство Росії, чим порушив закон.





«Що стосується матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів», – зазначає відомство.

Також, хоча очільник міжрегіонального управління детективів мав бути дислокований у Дніпрі, він «майже постійно» перебував у Києві, а також нещодавно повернувся з кількатижневого відпочинку на іспанському острові Тенеріфе.

СБУ зазначає, що зараз вирішується питання про повідомлення посадовцю НАБУ про підозру в пособництві державі-агресору.

Згодом СБУ та Офіс генпрокурора також повідомили про причетність до справи чинного народного депутата від «ОПЗЖ» Федіра Христенка. За матеріалами Служби безпеки, парламентар «був топовим агентом ФСБ РФ» і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Йому заочно повідомили про підозру в державній зраді за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом. СБУ стверджує, що Христенко, який втік з України за кордон, продовжує здійснювати вплив на бюро.

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«Як встановило розслідування, Федір Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року», – заявляє СБУ.

За інформацією відомства, Христенко займався, зокрема, залученням підконтрольних приватних перевізників для транспортування «тітушок» під час Революції Гідності.

СБУ додає, що зараз Христенко перебуває «у тісних стосунках із частиною керівників Бюро», в тому числі Магамедрасуловим:

«Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті. Ще один із його зв’язків – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка».





Служба звертає увагу на те, що Скомаров брав участь у конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. У разі його перемоги олігарх Ігор Коломойський нібито «сподівався, що Скомаров, як новий керівник БЕБ, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього». СБУ також звинувачує детективів НАБУ в сприянні втечі бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Правоохоронці стверджують, що під час обшуків у контактів Христенка нібито знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема, документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.

Публічних коментарів названих СБУ людей щодо звинувачень наразі немає.

НАБУ заявило, що обшуки 21 липня відбувалися без судових ухвал. Також СБУ, за заявою бюро, ініціювала позапланову перевірку охорони державної таємниці, що може зірвати слідчі дії та розслідування, що тривають.

Раніше 21 липня джерело Радіо Свобода повідомило, що СБУ спільно з Офісом генерального прокурора проводить спецоперацію з «нейтралізації російського впливу» на Національне антикорупційне бюро.