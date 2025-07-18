В Одесі затримали жінку, яка готувала теракт біля адмінбудівлі ТЦК – Офіс генпрокурора

Правоохоронці заявляють про запобігання спробі вчинення терористичного акту в Одесі поблизу адміністративної будівлі обласного ТЦК та СП, затримали жительку Волині. Про це у телеграмі повідомляють Офіс генпрокурора та СБУ.



За даними слідства, на початку липня жінка прибула до Одеси для здійснення диверсійно-терористичної діяльності. В ОГП стверджують, що вона діяла за завданням представника російських спецслужб.



«Після отримання інструкцій жінка дістала зі схованки рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм і намагалася привести його в дію біля Одеського обласного ТЦК та СП. У момент спроби активації її затримали. Під час затримання, на безпечній відстані, відбувся контрольований вибух СВП. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.



У СБУ стверджують, що 53-річна жителька Волині за завданням російських спецслужб 17 липня мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там перебуває максимальна кількість людей.

За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника, додають у СБУ.



За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України (замах на вчинення терористичного акту). Триває досудове розслідування.

В Україні від початку лютого сталися кілька нападів на військовослужбовців і вибухів біля будівель ТЦК. Зокрема, 1 лютого у Рівненському ТЦК пролунав вибух, унаслідок якого загинула одна людина, ще восьмеро були поранені.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий після цього закликав суспільство і владу відреагувати на вбивства військових у тилу, які назвав «червоною лінією, яку не можна перетинати».

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев переконаний, що за нападами на співробітників ТЦК і підпалами військкоматів стоять спецслужби Росії, які хочуть зірвати мобілізацію в Україні. Про це він розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).



