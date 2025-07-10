Російські удари по ТЦК: атаки на «фундамент оборони». Час змінити методи мобілізації?

Росія упродовж попередніх тижнів зробила кілька ударів у по Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП): Полтава, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг та Кременчук.

Після цього у соціальних мережах з'явилося чимало дописів, автори яких зловтішалися, радіючи ударам по ТЦК.

Експерти вбачають у цьому, по-перше, результат російської інформаційної війни проти України, одне з ключевих завдань якої протидіяти мобілізації і зменшувати здатність ЗСУ чинити опір агресору, а по-друге, це наслідок тих порушень, які допускають деякі працівники ТЦК під час мобілізації, порушуючи прав людей.

У Сухопутних військах анонсували зміни у роботі центрів комплектування.

Чи цього буде достатньо, щоб забезпечити подальші мобілізаційні процеси?

І як запобігти розколу в суспільстві через мобілізацію, який підживлює Росія?

«Це черговий сплеск російської активності щодо намагання зірвати мобілізаційні процеси у нашому війську», – каже начальник Управління комунікацій Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі програми «Свобода Live» на @Радіо Свобода.

Цьому новому типу атак за допомогою дронів-камікадзе на ТЦК та СП, зазначає речник, передували хвилі «терористичних атак, коли певні громадяни намагалися проносити на територію ТЦК та СП саморобні вибухові пристрої, які ліквідовувалися разом з виконавцями, їхніми ж російськими кураторами», а також триває інформаційна атака на діяльність ТЦК та СП.

«Ці спроби є марними, тому що процес мобілізації у нас тривав, триває і буде тривати», – запевняє Саранцев.

Процес мобілізації у нас тривав, триває і буде тривати

Федір Веніславський, Народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки також вважає, що ці атаки РФ спрямовані на ТЦК не зірвуть мобілізації.

«Росія з перших днів війни намагається дискредитувати саму ідею мобілізації через різноманітні соціальні мережі, через телеграм-канали, поширюючи різноманітні фейки, або роздмухуючи ті реальні, наприклад, на жаль, випадки якихось зловживань», – каже депутат.

Як протидіяти ударам по ТЦК та СП?

Перед Сухопутними військами стоїть завдання захистити українських громадян, які будуть брати участь в мобілізаційних процесах, а також військовослужбовців ТЦК та СП, які проводять ці мобілізаційні заходи. Як це зробити?

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Київ24» заявив, що ТЦК потрібен мобільно-пересуваний тип роботи з громадянами, щоб запобігати скупченню людей.

Депутат Веніславський каже, що на наступному тижні в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки буде розглядатися питання суцільної, загальнодержавної системи протиповітряної оборони, як її удосконалити, посилити її спроможність.

«Тільки захистивши наші міста від терористичних атак, які здійснює ворог систематично, в тому числі і ракетами, і шахедами, ми зможемо захистити, в тому числі, і ТЦК та СП», – каже він.

Сухопутні війська, яким підпорядковуються територіальні центри контактування армії (ТЦК), вже вжили заходів для того, аби убезпечити працівників, громадян від можливих атак з боку російської армії.

На сьогоднішній день ми маємо достатньо високий рівень цифровізації усіх мобілізаційних діяльностей

«Було змінено роботу певних установ, було здійснено розосередження особового складу, було здійснено переміщення на деякі інші адреси, тобто для того, щоб цей процес тривав постійно», – стверджує Саранцев.

Безпека персоналу ТЦК та СП, військовослужбовців, працівників Збройних сил, які виконують там свої обов'язки, безпека відвідувачів ТЦК та СП, безпека мобілізованих, які можуть перебувати там для оформлення документів «є пріоритетом» для Сухопуних військ наголошує речник Саранцев.

Так от в окремих територіальних центрах комплектування, як, наприклад, на Львівщині, ухвалили рішення про посилені заходи безпеки. Серед заходів безпеки – підсилена пильність роти охорони, обшуки з металошукачем на вході.

Реакції

«Надто часто ці центри сприймаються з підозрою, ніби вони існують, щоб ускладнювати життя, а не захищати його. Таке сприйняття, підживлене дезінформацією та страхом, грає на руку ворогу. Воно роз'єднує нас, коли ми маємо бути єдиними», – пише Командування Сухопутних військ у блозі, опублікованому в «Українській правді».

СБУ повинна «пакувати» тих, хто в соцмережах радіє ударам дронів по ТЦК

Євген Дикий, військовий аналітик, сказав в інтерв’ю УНІАН, що «СБУ повинна «пакувати» тих, хто в соцмережах радіє ударам дронів по ТЦК».

«Ті, хто радіють удари по будь-якому українському об'єкту, по будинку, по ТЦК, по військовій частині, очевидно, що це неправильно. (…) Проблема ж не у тому, що хтось радіє ударам по ТЦК. Проблема в тому, що ТЦК працюють так, що викликають ненависть в значної частини українського суспільства», – Олексій Гончаренко, народний депутат України, представник «Європейської Солідарності».

Народний депутат засуджує удари Росії по ТЦК, проте критикує українську владу через те, що та, за його словами, доклала зусиль, аби українське суспільство сприймало ТЦК у негативному ключі.

«(Російські атаки на ТЦК – ред.) – це тільки маленька частина тієї великої проблеми, яка створена владою у вигляді мобілізації, у вигляді бусифікації, у вигляді відсутності термінів служби, у вигляді повної відсутності мотивації для військових», – каже Гончаренко.

Депутат пропонує розпустити ТЦК і створити цивільні центри рекрутингу, встановлювати терміни служби, повертати виплати тощо: «Там би не було ні скупчення людей, ні всіх цих проблем».

«В умовах війни будь-які заклики «давайте ми зруйнуємо існуючу систему мобілізації», не запропонувавши альтернативу здорову, причому працюючу, а не популістську, – це навряд чи продуктивно», – каже Веніславський.

З боку влади та військових лунають меседжі про те, що критика діяльності ТЦК та СП є суттєво перебільшеною в суспільстві і також підживлюється російською пропагандою.

За статистикою комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, каже Веніславський, «більше 95-98% мобілізаційних заходів проводяться абсолютно мирно, без будь-яких конфліктів».

На жаль, є в нас кілька громадян, яка не розуміє процесів мобілізації, яка налаштована, в принципі, і проти самої України

«Ті випадки, які, на превеликі жаль, трапляються в ТЦК та СП, вони не мають масового характеру, вони стають предметом такого суспільного розголосу і хайпу лише через те, що до них і російські спецслужби дуже сильно приковують увагу, це перше. По-друге, і наші громадяни України намагаються на цьому хайпувати», – каже дупутат.

«За останні два місяці ми стали працювати більш прозоро, і ми всі ці негативні явища, які у нас відбувалися в тому чи іншому ТЦК, ми їх абсолютно не приховуємо. Ми їх подаємо в щомісячній звітності, і на сторінці кожного обласного ТЦК та СП ми подаємо, скільки було реальних випадків, скільки було таких маніпулятивних повідомлень або фейків, які не знайшли свого підверження. Тому що ці всі речі, вони, на жаль, дуже широко масштабуються, дуже широко розганяються нашими співгромадянами, і виникає така хибна думка, уявної, точніше не уявної, а, як правильно сказати, тотальної мобілізації, тотального порушення прав людини», – каже речник Саранцев.

Щодо радісних постів про російські удари по ТЦК Саранцев сказав наступне:

«На жаль, є в нас частина громадян, яка не розуміє процесів мобілізації, яка налаштована, в принципі, і проти самої України. Якщо ви пам'ятаєте, на початку червня ДБР у оприлюднило данні про те, що в нас в країні, якщо я не помиляюсь, понад дві тисячі, вони ведуть кримінальних проваджень проти колаборантів. І тут я хочу сказати, що у нас ще є, на жаль, люди, які недостатньо свідомі люди, які налаштовані проти державного устрою в Україні, які більше співчувають російській стороні, тобто нашому противнику. Є також люди, які просто звичайні ухилянти, «мамині вишеньки», які свій страх перед мобілізацією, свій страх перед військом, вони намагаються виражати таким самовиправданням. Тобто намагаються десь розмазати російський фейк або російську маніпуляцію по інтернету, і тим самим виправдовують свою поведінку щодо переховування десь під спідницею дружини або мами».

Розкол

«Кожен обстріл центрів комплектування та підготовки – це спроба розколоти нашу єдність і зруйнувати інституцію, що дозволяє нашим воїнам-героям стояти міцно», – пише Командування Сухопутних військ у вище цитованому блозі.

Вони закликають українців змінити своє сприйняття мобілізації:

Уникнути якихось порушень вимог закону в той час, коли йдуть громадяни України на свідомі провокації працівників ТЦК та СП, це навряд чи вдасться

«Це не лише відповідальність Збройних сил України чи ТЦК та СП – це спільний обов'язок нашого громадянського суспільства, який об'єднує усіх українців. (…)Сьогодні кожен громадянин зобв'язаний переосмислити своє ставлення до мобілізації. Сприймайте її не як перешкоду, а як акт патріотизму, внесок у виживання нашого народу».

Тож яким чином належить змінити ставлення українців до мобілізації?

«Я, по-перше, вважаю, що головним засобом повернення довіри до ТЦК та СП є достатньо сурове негайне покарання тих громадян, військовослужбовців ТЦК та СП, які допускають в своїй діяльності порушення законодавства, порушують права людини і так далі. Я думаю, що з системною діяльністю ми це зможемо побороти, але на превеликі жаль, уникнути якихось порушень вимог закону в той час, коли йдуть громадяни України на свідомі провокації працівників ТЦК та СП, це навряд чи вдасться», – каже Веніславський.

«Ніякі заяви керівництва Сухопутних військ нічого не змінять, тому що заяви – це просто слова. Коли людей б'ють на вулиці, коли збивають «бусиком» велосипедиста, коли забирають людину, яка вигулює собаку, коли все це відбувається на очах її рідних і так далі. Це все нікуди не дінеться і буде тільки цей розкол посилюватися», – натомість вважає депутат Гончаренко.