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У ЗСУ прокоментували смерть мобілізованого закарпатця, через яку МЗС Угорщини викликало посла України

У ЗСУ зазначили, що Шебештень є громадянином України і був мобілізований до лав ЗСУ «на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби» (фото ілюстративне)
У ЗСУ зазначили, що Шебештень є громадянином України і був мобілізований до лав ЗСУ «на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби» (фото ілюстративне)

Командування Сухопутних військ Збройних сил України 10 липня прокоментувало смерть мобілізованого закарпатця Йосипа Шебештеня, відкинувши заяви про насильство щодо нього з боку працівників ТЦК.

У ЗСУ зазначили, що Шебештень є громадянином України і був мобілізований до лав ЗСУ «на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби», а від 15 червня він проходив підготовку в одній із військових частин.

«18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. У подальшому з’ясовано, що 24 червня громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес і проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено)», – йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах кажуть, що висновок судово-медичної експертизи підтверджує, «що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство».

У ЗСУ закликали «медіа, громадськість і представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної або емоційно забарвленої інформації, яка може стати інструментом для деструктивних впливів або інформаційних операцій ворожої держави», а також наголосили, що відкриті до «прозорого вивчення обставин» справи.

Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що покійний був угорцем і помер через побиття представниками ТЦК під час його примусової мобілізації. Схожу версію озвучували й угорські ЗМІ.

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За словами Мадяра, через цей випадок до МЗС Угорщини викликали українського посла.

«Обурливо й неприйнятно забити когось до смерті, до того ж угорця, лише тому, що він не хотів йти на війну і не хотів брати участі в безглуздих убивствах», – написав Мадяр у фейсбуці.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Влада Угорщини неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля і критикувала Україну. У березні угорський міністр у справах ЄС Янош Бока запропонував зупинити допомогу Україні і перетворити її на «буферну зону» між Росією та ЄС.

У МЗС України відкинули такі заяви. У відомстві наголосили, що безпека України – це частина безпеки Європи, і це має усвідомлювати також угорська сторона.

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