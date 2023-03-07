«Безпека Угорщини залежить від перемоги України». Чи приїде до Києва Віктор Орбан?

За повідомленнями угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто, нині готується візит до України прем’єр-міністра Віктора Орбана і що такий візит відбудеться «після виконання всіх передумов». Експерти, з якими спілкувалось Радіо Свобода, не певні, що Києву треба аж так наполягати на візиті лідера країни, яка в ЄС та НАТО відіграє роль «троянського коня» Москви, як висловилась одна з експерток.

Глава ЗМС Угорщини Петер Сіярто сказав, що в контексті запрошення Віктора Орбана до України, що його особисто зробив глава української держави Володимир Зеленський під час зустрічі з угорським прем’єром в лютому в Брюсселі, і візит справді готується.

«Ми отримали запрошення. І зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки», – сказав Сіярто в інтерв’ю одному з хорватських телеканалів.

«Мир і переговори»

Буквально напередодні першої річниці широкомасштабного російського нападу на Україну Сіярто закликав до «негайного припинення вогню в Україні і прямих переговорів між США та Росією – про Україну і без України. Це викликало гостру реакцію МЗС України.

Орбан раніше заявляв, що мир в Україні настане тоді, коли цього захочуть США.

Це далеко-далеко не перші заяви, які грають на руку Москві в українському питанні.

В лютому Сіярто здійснив візит до Мінська, хоча в Україні Білорусь вважають співучасником російської агресії, адже з її території входили в Україну російські війська на початкових стадіях війни, а потім здійснювались російські повітряні і ракетні удари проти України.

Виступаючи в парламенті Угорщини 6 березня, Сіярто сказав, що санкції ЄС проти Росії не є дієвими.

«Санкції мали поставити Росію на коліна і змусити її раніше завершити війну. Понад рік вже минув. Війна є більш жорстокою, ніж раніше, і санкції вдарили нас, європейців, більше, ніж Росію», – сказав депутатам угорський міністр.

Угорщина також блокує деякі санкції ЄС проти Росії. Саме Будапешт недавно наполіг на тому, щоб з санкцій ЄС вилучили російський державний концерн «Росатом».

Досить Угорщині вести себе як «троянський кінь» Росії. Може Орбану треба якісь вістки від Москви привозити до Києва?

Угорщина має контракт з Росією на побудову двох блоків ВВЕР-1200 на своїй атомній станції Пакш, яка вже має чотири російські реактори, виробляючи загалом понад 40 відсотків електроенергії в Угорщині.

Також Будапешт раніше, скажімо, викреслив із санкцій ЄС патріарха Російської православної церкви Кирила, який активно підтримує війну Кремля проти України.

Також офіційний Будапешт проти поставок західної зброї Україні.

«Поставки озброєнь (Україні) є небезпечними. Поставки зброї супроводжуються небезпекою розширення конфлікту в плані тривалості та географії. Дайте мені чітко пояснити ще раз: оскільки ми живемо по сусідству (з Україною), ескалація є найбільш небезпечною для нас. І, звичайно, неможливо рятувати життя також і санкціями», – сказав Сіярто в угорському парламенті.

«Проблема Угорщини – це вже проблема ЄС і НАТО, які механізми вони задіюють, щоб їхні члени вели себе достойно і не ганьбили ці спільноти, і не руйнували ці організації зсередини, зловживаючи принципом консенсусу», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Ганна Гопко, ексочільниця комітету з закордонних справ у попередньому скликанні Верховної Ради.

«Досить Угорщині вести себе як «троянський кінь» Росії. Може, Орбану треба якісь вістки від Москви привозити до Києва?» – риторично питає Гопко.

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій, переконаний, що Києву не варто за будь-яку ціну прагнути прийняти Віктора Орбана.

«Я можу оцінити це як умиротворення. І це умиротворення є дуже небезпечним і дуже шкідливим. Я не знаю, чи здійсниться цей приїзд. Бажано, щоб він не здійснився. Не думаю, що цей візит матиме якісь вкрай негативні стратегічні наслідки для України, але в загальній архітектурі цей візит буде гнітючим, коли ми на тлі війни прийматимемо таких персон», – каже експерт-міжнародник в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Орбан відчуває підтримку Кремля, а тапер ще й Китаю»

В першу річницю початку широкомасштабної війни Росії проти України Пекін оприлюднив свій «мирний план» з 12 пунктів, який в Україні багато хто сприйняв радше як набір принципів, а не суто мирний план.

В загальній архітектурі візит Орбана був би гнітючим, коли ми на тлі війни прийматимемо таких персон

Одним з перших, хто підтримав китайський «мирний план», був Будапешт, хоча в китайському «плані» немає положення про засудження агресії Росії, не вказується, хто і на кого напав, і Пекін не наполягає на потребі виведення всіх російських військ з окупованих територій України.

«На жаль, Угорщина на чолі з Орбаном сьогодні повністю належить до табору Москви, Пекіна, Тегерана, Каракаса… Ось до того табору. Орбан відчуває підтримку Кремля, а тапер ще й Китаю», – каже в інтерв’ю Олексій Коломієць.

Петер Сіярто сказав у вже цитованому інтерв’ю хорватському ЗМІ, що візит Орбана в Україну вже готується, але нічого не повідомив про можливі дати та «передумови».

«Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв з президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося», – сказав глава МЗС Угорщини, говорячи про коротку розмову Орбана й Зеленського в Брюсселі під час саміту ЄС 9 лютого.

Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося

Якщо умовою Угорщини для візиту будуть наполягання на кардинальних змінах українських законів про освіту (там міститься потреба вивчення державної української мови) та про нацменшини – тоді Києву не варто приймати Віктора Орбана, кажуть експерти-міжнародники.

«Така поїздка може бути обумовлена якимись попередніми вимогами з боку Будапешту. І, звичайно, що за спиною цих вимог будуть стояти такі гравці, як ЦК Компартії Китаю і Кремль... Жодних сумнівів в цьому», – каже Олексій Коломієць.

Угорщина, окрім скепсису щодо євроінтеграції України, також вже кілька років блокує засідання Комісії Україна-НАТО через питання угорської національної меншини на Закарпатті, права якої, на думку Будапешту, порушуються Україною.

Також Угорщина – разом з Туреччиною Реджепа Таїпа Ердогана – є країною, яка й досі не ратифікувала приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, хоче це вже зробили парламенти 28 країн альянсу.

В Угорщини повинна бути повага до суверенітету України

«Угорщина має розуміти, що політика добросусідства і їхня безпека залежить від перемоги України. І Угорщина не повинна мати ілюзій, думаючи, що вони не можуть стати наступними у випадку поразки України. Хай згадають досвід радянських танків в Будапешті», – каже Ганна Гопко, нагадуючи про жорстоке придушення Угорського демократичного повстання 1956 року радянськими танками.

Гопко зауважує: «В Угорщини повинна бути повага до суверенітету України, до територіальної цілісності української держави. Угорщина має перестати вести себе як російське «проксі» у війні держави-агресора Росії проти Європи і війні на знищення українського народу».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відзначився низкою заяв про Україну. Серед останніх його висловлювань – «Україна – «нічийна земля», «Україна стає Афганістаном», «час у війні на боці Росії» тощо. А наприкінці січня низка ЗМІ поширили його висловлювання про те, що на сході Угорщина межує «з росіянами», хоча кордон Угорщина має з Україною.

Орбан також тривалий час критикує позицію Європейського союзу щодо Москви, заявляючи, що санкції завдали шкоди блоку, але не послабили Росію та не допомогли Україні.

У грудні 2022 року Угорщина спочатку заблокувала пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро, але згодом відмовилася від своїх заперечень в обмін на фінансування від Європейського союзу.

Як повідомив цього місяця державний секретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач, Орбан на зустрічі з Зеленським у Брюсселі розповів українському лідеру, що в питанні війни, яку Росія веде проти України, Будапешт «належить до табору миру».