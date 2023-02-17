В ОП підтвердили, що Орбан запрошений до України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошений до України, і в Києві сподіваються, що він здійснить візит, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зауважив, що був присутнім на зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем’єром у рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого.

«Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку», – заявив заступник керівника ОП.

За його словами, на цій зустрічі Зеленський, зокрема, обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України, «і ми почули конструктив з цього приводу».

«Президент України неодноразово запрошував прем’єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити», – сказав Жовква.

«Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії – це завжди діалог, розмова. Президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини і до війни, і під час війни. Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно», – додав він.

Після зустрічі Зеленського й Орбана в Брюсселі угорські ЗМІ повідомляли, що президент України запросив голову уряду Угорщини до Києва. Чи прийняв Орбан запрошення Зеленського, невідомо.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відзначився низкою заяв про Україну. Серед останніх його висловлювань – «Україна – «нічийна земля», «Україна стає Афганістаном», «час у війні на боці Росії» тощо. А наприкінці січня низка ЗМІ поширили його висловлювання про те, що на сході Угорщина межує «з росіянами», хоча кордон Угорщина має з Україною.

Орбан також тривалий час критикує позицію Європейського союзу щодо Москви, заявляючи, що санкції завдали шкоди блоку, але не послабили Росію та не допомогли Україні.

У грудні 2022 року Угорщина спочатку заблокувала пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро, але згодом відмовилася від своїх заперечень в обмін на фінансування від Європейського союзу.

Як повідомив цього місяця державний секретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач, Орбан на зустрічі з Зеленським у Брюсселі розповів українському лідеру, що в питанні війни, яку Росія веде проти України, Будапешт «належить до табору миру».