Угорщина хоче виключити із санкційного списку ЄС дев’ятьох осіб, зокрема олігархів РФ

Офіційний Будапешт знову просить пом’якшити режим санкцій ЄС проти Росії, наполягаючи на виключенні дев’ятьох осіб зі списку підсанкційних осіб, до якого увійшли понад 1300 фізичних та 170 юридичних осіб.

Угорщина знову хоче виключити Алішера Усманова , Петра Авена та Віктора Рашнікова зі списку осіб, яким заборонили видавати візи та чиї активи заморожено, повідомили 17 січня кілька дипломатичних джерел на умовах анонімності, передає редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

Угорщина намагалася вивести цю трійку з-під санкцій ще тоді, коли у вересні планувала скасувати обмежувальні заходи, але на тлі політичного тиску ЄС відмовилася від цього.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тривалий час критикував позицію Європейського моюзу щодо Москви, заявляючи, що санкції завдали шкоди блоку, але не послабили Росію чи не допомогли Україні.

Угорщина також прагне виключити із санкційного списку сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михайла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, його син Микиту Мазепіна, російських олігархів Григорія Берьозкіна і В’ячеслава Моше Кантора.

Офіційний журнал ЄС називає Усманова «прокремлівським олігархом з особливо тісними зв’язками з президентом Росії Володимиром Путіним «. Його вважають одним із «улюблених олігархів Путіна» і посередником у справах президента. Санкції вже призвели до конфіскації найбільшої у світі яхти вартістю 600 мільйонів доларів, пов’язаної з Усмановим. Оскаржити ці заходи в Європейському суді йому не вдалося. Його сестра потрапила під санкції після розслідування, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.

ЄС заявляє, що Авен є одним із близько 50 російських олігархів, які регулярно зустрічаються з Путіним у Кремлі.

Рашников був доданий до списку санкцій ЄС в березні, і Брюссель назвав його «провідним російським олігархом, який є власником і головою ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату (ММК). ММК є одним з найбільших платників податків в Росії».

Мазепін є власником і генеральним директором компанії з виробництва мінеральних добрив «Уралхім». У ЄС його називають «другом найближчого оточення Путіна» і «одним із провідних бізнесменів, зайнятих у галузях економіки, які дають значне джерело доходів російського уряду». Мазепін родом з Мінська. Його син Микита, який був членом команди Формули-1 Haas, є в списку санкцій за близькі стосунки з батьком.

Кантор, який потрапив під санкції у квітні, очолює групу «Акрон», одного з найбільших російських виробників добрив. За даними Брюсселя, Кантор «неодноразово відкрито заявляв про підтримку та дружбу з президентом Путіним і має добрі стосунки з Кремлем».

При цьому Берьозкіна називають «провідним російським бізнесменом, який вважається «соратником» президента Володимира Путіна».

Кінцевий термін оновлення санкцій ЄС – 15 березня.