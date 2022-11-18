Санкції проти Росії успішні – у МЗС України відповіли угорцеві Сійярто

У МЗС України відреагували на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який закликав піти у відставку лідерів Євросоюзу через підтримку ними санкцій проти Росії.

«Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій… А тепер давайте подивимося на цифри, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. І ось, що ми бачимо по Росії:

- Падіння ВВП від 5,5 до 9%

- Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%

- Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року

- Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП

- Інфляція на рівні 22%

- Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини

- Стрімке скорочення виробництва

- Знецінення ринку капіталу

Російська економіка відкотилася на 30 років назад», – написав у фейсбуці речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

У МЗС вважають, що «заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності». «Хоч як би в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України», – відзначають українські дипломати.

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Угорщина неодноразово блокувала деякі санкції ЄС щодо Росії. Зокрема, Будапешт виступав проти санкцій ЄС щодо російських енергоресурсів та блокував застосування європейських санкцій проти голови Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, який підтримав вторгнення Росії до України.