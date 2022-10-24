Київ відреагував на заяву Орбана: українці платять власними життями за мир в європейських містах

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на твердження прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що через санкції та допомогу Україні війна може поширитись на Євросоюз.



«Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву. Українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. Не потрібно цього забувати», – написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.

Ніколенко наголосив, що допомога Україні – не благодійництво, а насамперед інвестиції Європи у власну безпеку.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю газеті Budapester Zeitung заявив, що підтримка Євросоюзом України шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.



«Почалося з санкцій, продовжилося поставками зброї, а зараз ми вже тренуємо українських солдатів. Це надзвичайно небезпечна спіраль. Маленькими кроками ми все ближче і ближче підходимо до безпосередньої участі у війні. Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо», – заявив він.

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Угорщина неодноразово блокувала деякі санкції ЄС щодо Росії. Зокрема, Будапешт виступав проти санкцій ЄС щодо російських енергоресурсів та блокував застосування європейських санкцій проти голови Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, який підтримав вторгнення Росії до України.