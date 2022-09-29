Угорщина знову заблокувала санкції ЄС проти патріарха РПЦ Кирила – журналіст

Угорщина знову заблокувала застосування санкцій Європейського союзу проти голови Російської православної церкви (РПЦ) Кирила. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Не дивно, деякі країни-члени ЄС намагалися застосувати санкції до патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала, як і минулого разу. «Жодного релігійного лідера в переліку», – написав він у твіттері.

Відомо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав ЄС включити патріарха РПЦ Кирила до санкційного списку Євросоюзу.

Патріарх РПЦ Кирило підтримав оголошену в Росії часткову мобілізацію. За його словами, вона допоможе «примиренню», що дозволить увести Україну в єдиний простір РПЦ. Це «примирення» у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом «небезпечних компромісів».

На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії, але санкційні обмеження цього пакету не поширюються на голову Російської православної церкви (РПЦ) Кирила.

Натомість санкції щодо очільника РПЦ ввели США, Канада та Велика Британія. Обмеження, зокрема, передбачають замороження його активів та заборону на поїздки.

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Після початку широкомасштабного російського вторгнення патріарх Кирило відслужив літургію в головному храмі Міноборони Росії, під час якої заявив, що на Донбасі триває «метафізична боротьба», і звинуватив владу України у заохоченні церковного розколу.

Він також вважає, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала, а російськими військовими в Україні керує внутрішнє моральне почуття, яке ґрунтується на православній вірі.