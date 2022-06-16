Британія запровадила санкції проти патріарха Кирила і дитячого омбудсмена Росії

Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій за «варварське поводження з українськими дітьми», повідомляє пресслужба британського уряду.
Під обмеження потрапили російський патріарх Кирило за підтримку російської військової агресії, уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова. Її звинувачують у тому, що вона «дозволила насильно вивезти 2000 дітей з Луганської та Донецької областей та організувати нову політику, спрямовану на сприяння їх примусовому усиновленню в Росії».
Крім того, нові британські санкції спрямовані на:
- депутата Московської міської думи Сергія Савостянова за публічну підтримку війни;
- Олексія Ісайкіна, президента і члена правління групи «Волга-Дніпро» – російської транспортної компанії, яка здійснює значні авіаперевезення, з якою уряд Росії уклав контракт на створення мостів, які перевозять важливі вантажі;
- чотирьох полковників 64-ї окремої мотострілецької бригади – підрозділу, який, як припускається, вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.
Санкції включають замороження активів, заборону на поїздки, а також вилучення російського транспорту.
«Сьогодні ми націлені на тих, хто сприяє війні Путіна, яка принесла Україні незліченні страждання, зокрема примусове переведення та усиновлення дітей. Ми не втомимося захищати свободу і демократію, продовжувати тиск на Путіна, поки Україна не досягне успіху. Союзники Путіна продовжують закривати очі на ймовірні воєнні злочини та підтримувати його кривавий наступ», – заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.
На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії, але санкційні обмеження цього пакету не поширюватимуться на голову Російської православної церкви (РПЦ) Кирила.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ