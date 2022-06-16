Британія запровадила санкції проти патріарха Кирила і дитячого омбудсмена Росії

Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій за «варварське поводження з українськими дітьми», повідомляє пресслужба британського уряду.

Під обмеження потрапили російський патріарх Кирило за підтримку російської військової агресії, уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова. Її звинувачують у тому, що вона «дозволила насильно вивезти 2000 дітей з Луганської та Донецької областей та організувати нову політику, спрямовану на сприяння їх примусовому усиновленню в Росії».

Крім того, нові британські санкції спрямовані на:

депутата Московської міської думи Сергія Савостянова за публічну підтримку війни;

за публічну підтримку війни; Олексія Ісайкіна, президента і члена правління групи «Волга-Дніпро» – російської транспортної компанії, яка здійснює значні авіаперевезення, з якою уряд Росії уклав контракт на створення мостів, які перевозять важливі вантажі;

– російської транспортної компанії, яка здійснює значні авіаперевезення, з якою уряд Росії уклав контракт на створення мостів, які перевозять важливі вантажі; чотирьох полковників 64-ї окремої мотострілецької бригади – підрозділу, який, як припускається, вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.

Санкції включають замороження активів, заборону на поїздки, а також вилучення російського транспорту.

«Сьогодні ми націлені на тих, хто сприяє війні Путіна, яка принесла Україні незліченні страждання, зокрема примусове переведення та усиновлення дітей. Ми не втомимося захищати свободу і демократію, продовжувати тиск на Путіна, поки Україна не досягне успіху. Союзники Путіна продовжують закривати очі на ймовірні воєнні злочини та підтримувати його кривавий наступ», – заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії, але санкційні обмеження цього пакету не поширюватимуться на голову Російської православної церкви (РПЦ) Кирила.