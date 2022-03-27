МЗС Британії: санкції з Росії можуть зняти після виведення військ з України

Велика Британія може зняти санкції з Росії, якщо президент Володимир Путін виведе війська з України та зобов’яжеться «не здійснювати подальшої агресії». Про це заявила глава МЗС Британії ліз Трасс виданню The Telegraph.

Зокрема, за словами Трасс, йдеться про санкції проти російських банків, фірм і олігархів.

Вона наголосила, що Путін має погодитися утримуватися від майбутньої військової агресії, в іншому випадку Росії загрожуватиме швидке повернення санкцій.

Як зазначає видання, слова Трасс є першим офіційним підтвердженням, що Лондон може скасувати накладені на Росію жорсткі санкції у випадку мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

24 березня Велика Британія додала кілька високопоставлених російських осіб і компаній до свого санкційного списку у той час, як прем’єр-міністр Боріс Джонсон пообіцяв посилити «економічний тиск» навколо президента РФ Володимира Путіна через неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Британський уряд заявив, що до санкційного списку внесені 59 фізичних і юридичних осіб, їхні активи заморожені, а також запроваджені обмеження на в’їзд.

До розширеного списку увійшли російські олігархи Євген Швідлер, фінансист Олег Тіньков і керівник найбільшого російського банку «Сбербанк» Герман Греф. Серед компаній, які зараз у списку, є «Газпромбанк», «Альфа-Банк» і державна судноплавна компанія «Совкомфлот».

США і їхні союзники запровадили проти Росії кілька пакетів економічних і фінансових санкцій після того, як вона розпочала війну проти України 24 лютого.