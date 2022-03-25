«Схеми» знайшли у підсанкційного співвласника «Шереметьєво» квартиру у Лондоні за $5,5 млн

Родина наближеного до Кремля підсанкційного олігарха і співвласника аеропорту «Шереметьєво» Олександра Пономаренка володіє нерухомістю у центрі Лондона. Як виявили журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода), двоповерхова квартира з видом на британський парламент та оглядове колесо London Eye вартістю близько $5,5 мільйонів записана на доньку російського олігарха.

Відповідно до витягу з офіційного британського реєстру, квартира в елітному районі Лондона – Вестмінстері – належить доньці олігарха Христині Пономаренко.

Журналісти виявили цю нерухомість за допомогою її світлин в Instagram. Христина Пономаренко публікувала фото краєвидів з тераси квартири, на яких було видно London Eye та будівлю британського парламенту Великої Британії.

«Схеми» встановили, що фотографії були зроблені з верхніх поверхів будинку Artillery Mansions. Подальший аналіз допоміг виявити – з якої саме квартири. Це – двоповерхові апартаменти площею понад 500 квадратних метрів.

У ній три спальні, три ванні кімнати, окрема вбиральня, кухня, простора вітальня та дві тераси. Згідно з витягом з реєстру, коштувала квартира 4,2 мільйони фунтів або 5,5 мільйонів доларів.

Також на одному із британських сайтів елітної нерухомості журналісти знайшли інформацію про продаж цієї квартири від 2017 року. На світлинах можна роздивитись інтер’єр квартири.

Олександр Пономаренко – співвласник московського аеропорту «Шереметьєво» та бізнес-партнер родини Ротенбергів, що входить у близьке коло президента РФ. Він же – колишній «власник» так званого «палацу Путіна» у Геленджику. У 2021 році Пономаренко посів 51 місце у списку найбагатших людей Росії за рейтингом Forbes зі статками у 2,9 мільярдів доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пономаренко одним із перших російських олігархів потрапив під санкції Європейського союзу, Австралії та Великої Британії. Відповідно, його майно можуть «заморозити» та у подальшому конфіскувати.

Зараз санкції не передбачають «замороження» активів, які належить родичам підсанкційної особи, якщо їх особисто не додали до «чорних списків». Але є винятки, каже юристка ГО «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук.

«Якщо влада вирішить, що майно, яким формально володіють родичі, насправді контролюється підсанкційною особою, можливий арешт», – вважає Шевчук.

За словами експертів, низка країн також розбудовують юридичні механізми, які у майбутньому дозволять не тільки «заморожувати» активи підсанкційних осіб, а й передавати майно або кошти з продажу майна постраждалій стороні. Як пояснював раніше Радіо Свобода голова НАЗК Олександр Новіков, оскільки олігархи, фактично, «є співучасниками війни Росії проти України», то їх майно за кордоном може бути вилучене на користь України або стягнуто кошти.