«Стовпи режиму Путіна». Кремлівський авіаконструктор і вілла на Лазуровому узбережжі

Журналісти програми «Схеми» спільно із проєктом Scanner Project розпочали спільний пошук у країнах Європи досі невідомих активів і нерухомості тих, хто під час військового наступу Російської Федерації на Україну продовжує підтримувати режим президента Росії Володимира Путіна.

Це серія коротких матеріалів про тих, хто підтримує чи сприяє російській військовій агресії, публічно декларує любов до «русского мира», але натомість скуповує майно у країнах Європейського союзу. Про тих російських політичних діячів, олігархів і чиновників, які у будь-який момент можуть просто втекти у свої розкішні вілли та квартири в Європі.

Це другий матеріал із циклу. У ньому йдеться про Олега Федоровича Демченка – генерального конструктора Дослідно-конструкторського бюро імені Яковлєва (Росія). Бюро входить до складу корпорації «Иркут», яка випускає літаки Су-30. Військові літаки цієї моделі Російська Федерація використовує у війні проти України. І Демченко залишається на посаді.

Втім, у будь-який момент Демченко може переїхати у Францію. На родинну віллу в комуні Сен-Жан-Кап-Ферра.

Генеральний конструктор Бюро імені Яковлєва Олег Демченко придбав нерухомість у престижному місці. Комуна Сен-Жан-Кап-Ферра біля Ніцци – це Лазуровий берег Франції, давно облюбований багатіями з усього світу, включно і росіянами.

ЗМІ повідомляли, що у Сен-Жан-Кап-Ферра мають вілли російські олігархи Аркадій Ротенберг та Давид Каплан, український олігарх Дмитро Фірташ і голова виконкому проросійської української партії «За Життя» Сергій Льовочкін. Саме тут «Схеми» і Scanner Project знайшли одразу три маєтки російського олігарха Володимира Євтушенкова, чия корпорація виконує державні замовлення для Міністерства оборони Російської Федерації.

Судячи із документів, які є у розпорядженні журналістів «Схем» та Scanner Project, Олег Демченко є сусідом названих вище осіб.

Олег Демченко – генеральний конструктор ДКБ імені Яковлєва, яке входить до складу російського ПАТ «Корпорация «Иркут». У Російській Федерації Демченко нагороджений орденами «За заслуги перед Батьківщиною» III ступеня (2009), «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня, Олександра Невського.

До березня 2021 року Олег Демченко поєднував посаду генконструктора ДКБ імені Яковлєва із посадою першого заступника гендиректора – генерального конструктора усієї корпорації «Иркут».

«Иркут» веде серійне виробництво пасажирських літаків, навчально-бойових літаків Як-130, а також винищувачів Су-30.

Декілька днів тому пілот одного з літаків Су-30, який збили над Миколаївською областю, розповів, що служить у російській військовій частині у місті Саки (територія тимчасово окупованого Росією Криму). Ще один Су-30 українські військові збили над містом Ірпінь під Києвом, яке сильно постраждало через масовану атаку російськими військами. Бомбардування сіл Сумщини, за даними керівництва регіону, також відбувалося із застосуванням Су-30. У самих Сумах на місці авіаудару знайшли тіла 21 жителя, зокрема двох дітей – заявили в прокуратурі Сумської області.

Французька нерухомість Олега Демченка записана на компанію SCI Olara. Її засновники, відповідно до документів, – сам Олег Демченко, його дружина Лариса та двоє їхніх дітей.

Нерухомість – це вілла, розташована за адресою Saint Jean Cap Ferrat, 12 avenue des Fleurs.

Утім, документ не містить ні інформації про площу будівлі, ні про її вартість.

Але якщо брати до уваги те, що вілла олігарха Євтушенкова коштує 7 мільйонів євро, припускаємо, що вартість маєтка Демченка не набагато відрізняється від цієї суми. Ось як виглядає вілла на сервісі StreetView від GoogleMaps:

Вілла розташована в історичному центрі Сен-Жан-Кап-Ферра, поруч із Музеєм французької Рив’єри і стоянкою яхт.

Наразі Олег Демченко не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

Європейський союз запровадив персональні санкції проти бізнесменів та «медійних осіб», близьких до Кремля, через війну в Україні. До «чорного списку» потрапили представники бізнесу: Геннадій Тимченко, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Транснефти» Микола Токарєв, засновник USM Holdings Алішер Усманов, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів «Альфа-банку» Петро Авен, співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков.

З чиновників до списку санкцій потрапили прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.

Окремо Сполучені Штати Америки, ЄС та Британія запровадили санкції проти президента Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки Росії.