«Йдуть нога в ногу»: у Повітряних силах нарахували 44 збитих російських літаки і 44 гелікоптери

Протягом дня 5 березня українські військові збили чотири російських гелікоптери та п’ять літаків, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зокрема, протягом дня, згідно зі зведенням:

морський піхотинець Військово-морських сил ЗСУ збив три вертольоти самотужки

один штурмовик Су-25 та один вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ

два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ

Крім того, протиповітряна оборона збила російський безпілотник «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, націлені на українські міста.

«Загалом станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять: 44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу. Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!» – йдеться в зведенні.

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Крім того, додають у командуванні, українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по російських колонах.

5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія за час вторгнення в Україну орієнтовно втратила понад 10 тисяч військовослужбовців (загиблими і пораненими), а також 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів.

У Міністерстві оборони Росії раніше заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста, попри численні свідчення очевидців, фото- і відеодані. Спочатку там також заперечували загибель російських військових.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.