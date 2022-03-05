Російські війська вийшли з психоневрологічного інтернату, але контролюють Бородянку – голова ОДА

Російські військові залишили території психоневрологічного інтернату в Бородянці, проте досі контролюють місто, повідомив під час телемарафону 5 березня голова Київської обласної державної адміністрацій Олексій Кулеба.

«Спецпідрозділ, який зайшов у цей диспансер близько 13 години, на цей час звільнив людей, вийшов із приміщення, із території, але вони не покинули території населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, для персоналу, для всіх людей, які там перебувають за станом здоров’я, це вже набагато легше, тому що вони хоч і налякані і пережили великий стрес, тим не менш зараз все ситуація трохи краща», – сказав він.

За словами очільника області, у закладі немає світла та води, проте керівництво забезпечує людей допомогою.

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Говорячи про стан самої Бородянки, Кулеба констатував, що місто майже повністю знищене.

«Центр міста – це просто жах. На жаль, на сьогодні Бородянка під впливом російських військ, ворогів, на сьогоднішній день вони контролюють цей населений пункт. Тому там ситуація дуже важка», – повідомив очільник ОДА.

Він також вказав на те, що вранці з Ірпеня вдалося евакуювати певну кількість людей, але залізничне сполучення між цим містом і Києвом знищене.

«Зараз в Ірпені точаться дуже серйозні, жорстокі бої. Впевнений, що наші Збройні сили відіб’ють ворога і ми переможемо», – підсумував Кулеба.

Раніше сам Кулеба та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомили про захоплення психоневрологічного інтернату в Бородянці російськими військовими.

Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Тим не менш, поміж інших міст, дуже постраждали внаслідок авіаударів передмістя Києва – Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Васильків, Ворзель.