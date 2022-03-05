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Російські війська продовжують утримувати Тростянець на Сумщині

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області, 4 березня 2022 року

Місто Тростянець у Сумській області п’ятий день продовжує перебувати під тимчасовою окупацією російських військ. Про це Радіо Свобода повідомляють місцеві мешканці та підтверджують у Сумській обласній військовій адміністрації.

Радниця голови Сумської обласної військової адміністрації Альона Бояринова розповіла про нестачу їжі та ліків у Тростянці.

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області
Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області

«У місті немає їжі, все забрали окупанти з усіх магазинів, розтрощили повністю, – зазначила радниця голови. – Єдине, що є місцевий хлібопекар, який пече хліб, і волонтери потім розвозять. Тобто, хліб – це єдине, що є в громаді».

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області
Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області

Також вона розповіла, що у більшості будинків немає тепла і світла. І постійні перебої зі зв’язком: вишки зв’язку зараз працюють на резервних генераторах.

«Повністю громада закрита. Повністю окупована. Ні в’їхати, ні виїхати безпечно не можна», – додала Бояринова.

Пізніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький опублікував у фейсбуці відео з ілюстрацією того, наскільки небезпечним залишається виїзд із низки міст Сумщини.

«Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей», – повідомив Живицький.

Один із мешканців Тростянця, з яким поспілкувались журналісти Радіо Свобода, також повідомив, що «в центрі міста повністю окупанти, по кругу міста така сама ситуація». Він також розповів, що російські військові у розмові із місцевими на питання, коли вони залишать територію, відповідають: «Поки Київ не здасться, влада не поміняється, не підемо звідси».

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області
Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області

Напередодні Сумщина попросила додаткової підтримки ЗСУ та «коридор» для евакуації жителів.

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