Російські війська продовжують утримувати Тростянець на Сумщині

Місто Тростянець у Сумській області п’ятий день продовжує перебувати під тимчасовою окупацією російських військ. Про це Радіо Свобода повідомляють місцеві мешканці та підтверджують у Сумській обласній військовій адміністрації.

Радниця голови Сумської обласної військової адміністрації Альона Бояринова розповіла про нестачу їжі та ліків у Тростянці.

«У місті немає їжі, все забрали окупанти з усіх магазинів, розтрощили повністю, – зазначила радниця голови. – Єдине, що є місцевий хлібопекар, який пече хліб, і волонтери потім розвозять. Тобто, хліб – це єдине, що є в громаді».

Також вона розповіла, що у більшості будинків немає тепла і світла. І постійні перебої зі зв’язком: вишки зв’язку зараз працюють на резервних генераторах.

«Повністю громада закрита. Повністю окупована. Ні в’їхати, ні виїхати безпечно не можна», – додала Бояринова.

Пізніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький опублікував у фейсбуці відео з ілюстрацією того, наскільки небезпечним залишається виїзд із низки міст Сумщини.

«Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей», – повідомив Живицький.

Один із мешканців Тростянця, з яким поспілкувались журналісти Радіо Свобода, також повідомив, що «в центрі міста повністю окупанти, по кругу міста така сама ситуація». Він також розповів, що російські військові у розмові із місцевими на питання, коли вони залишать територію, відповідають: «Поки Київ не здасться, влада не поміняється, не підемо звідси».

Напередодні Сумщина попросила додаткової підтримки ЗСУ та «коридор» для евакуації жителів.