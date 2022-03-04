Сумщина просить додаткової підтримки ЗСУ та «коридор» для евакуації жителів

У Сумській області фіксують рух великих колон російської військової техніки, тому керівництво регіону просить центральну владу про додаткову підтримку з боку Збройних сил України. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у коментарі «Схемам» (Радіо Свобода). Він також зазначив, що є потреба в «коридорі» для евакуації мирних жителів та доставки гуманітарних вантажів.

Дмитро Живицький розповів, що внаслідок повітряної атаки з боку російських військових 3 березня були пошкоджені електропідстанція та ТЕЦ у Сумах та електропідстанція у місті Лебедин. Через це без світла досі залишаються декілька будинків у Сумах та Охтирському районі області.

У місті Суми, за словами Живицького, частково відсутнє водопостачання та опалення.

Очільник Сумської обласної військової адміністрації також повідомив, що місто Тростянець вже четверту добу перебуває під окупацію військових РФ.

«Вони мародерствують, розкрадають магазини, вбивають мирних мешканців, не дають нормально існувати населеному пункту», – розповів Живицький.

За його словами, через обстріл російською армією автомобілів ритуальної служби у Тростянці зараз немає можливості забрати з вулиць тіла вбитих мирних жителів, щоб поховати.

Радниця голови Сумської обласної військової адміністрації Альона Бояринова також повідомила журналістам, що в Тростянці російська армія розтрощила магазини, пам’ятки архітектури.

За словами Бояринової, Сумщина потребує організації «зеленого коридору» для евакуації мирних жителів, оскільки виїжджати і заїжджати в область зараз небезпечно, «дороги прострілюються».

Водночас завдяки згуртованості жителів – підприємців, волонтерів – «у місті та області є необхідні харчі», розповіла радниця голови Сумської обласної військової адміністрації.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».