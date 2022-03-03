Російські війська бомбардують Суми, Охтирка без опалення й електроенергії – влада

Російські війська бомбардують Суми, в Охтирці немає опалення й електроенергії, повідомив у фейсбуці голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

«В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська, – повідомив Живицький. – Охтирка лишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії».

Голова Сумської ОВА додав, що вже котру добу працюють над організацією евакуації з території області: «З кожного населеного пункту, де небезпечно знаходитись! Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення».

3 березня Суми прокинулися від потужного ракетного удару по території 27-ї артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. Повідомлялося про трьох постраждалих людей.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».