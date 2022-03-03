Восьма доба війни: Генштаб ЗСУ розповів про дії військ РФ

Російські війська знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст України, повідомляє у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

На В олинському напрямку «противник» продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону;

«противник» продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону; На Поліському напрямку – намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини;

– намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини; На Сіверському напрямку російські військові, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва;

«Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ», – йдеться в повідомленні;

На Слобожанському напрямку російські війська проводять наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребуює поповнення втраченої техніки та особового складу;

російські війська проводять наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребуює поповнення втраченої техніки та особового складу; На Донецькому напрямку війська РФ зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети, щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг;

війська РФ зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети, щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг; На Таврійському напрямку – наступальна операція РФ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, зосереджено основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ;

– наступальна операція РФ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, зосереджено основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ; У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

«Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя. Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ в районі населеного пункту Баловне загарбник висадив малочисельний десант, який було знищено», – йдеться в повідомленні.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку Одеси, вказує Генштаб ЗСУ.

«Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога. Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу. Ворога деморалізовано, він продовжує нести втрати! Разом переможемо! Слава Україні!», – резюмує Генштаб ЗСУ.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Українська сторона раніше вказувала значно вищі цифри – близько 6 тисяч загиблих.