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Восьма доба війни: Генштаб ЗСУ розповів про дії військ РФ

Не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких війська РФ здійснювали просування вперед, вони знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст

Російські війська знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст України, повідомляє у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

  • На Волинському напрямку «противник» продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону;
  • На Поліському напрямку – намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини;
  • На Сіверському напрямку російські військові, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва;

«Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ», – йдеться в повідомленні;

  • На Слобожанському напрямку російські війська проводять наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребуює поповнення втраченої техніки та особового складу;
  • На Донецькому напрямку війська РФ зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети, щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг;
  • На Таврійському напрямку – наступальна операція РФ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, зосереджено основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ;
  • У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

«Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя. Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ в районі населеного пункту Баловне загарбник висадив малочисельний десант, який було знищено», – йдеться в повідомленні.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку Одеси, вказує Генштаб ЗСУ.

«Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога. Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу. Ворога деморалізовано, він продовжує нести втрати! Разом переможемо! Слава Україні!», – резюмує Генштаб ЗСУ.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Українська сторона раніше вказувала значно вищі цифри – близько 6 тисяч загиблих.

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