В ОП заявили про відмову Москви від країн-посередників у переговорах і пояснили, чому процес йде тяжко

Україна має чітку позицію на переговорах із Росією про припинення вогню, і ця позиція підсилена західними партнерами, заявив у Львові на брифінгу Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.

«Позиція Росії жорстка, зрозуміло, якби вона була м’яка, вони б не нападали на Україну. Але позиція Верховного Головнокомандувача України теж жорстка і тому перемовини йтимуть тяжко. Президент Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть так чи інакше принизити нашу боротьбу, яка ведеться в Україні за її територіальну цілісність і свободу. Делегація України чітко розуміє психологічний стан тих, із ким працюємо, які в них є цілі і на які інтелектуальні засади вони опираються. Тому нам, у принципі, достатньо комфортно працювати, розуміючи мотиви російської сторони. Ми розуміємо, куди вони хочуть і чому вони так думають», ‒ заявив Подоляк.

Крім того, за його словами, російська сторона відмовляється від будь-яких країн – посередників у переговорах.

«Російська сторона відмовляється від будь-яких країн посередників у переговорах. На жаль, Білорусь використовується інфраструктурно, як плацдарм для атаки на наші міста. Тому була дуже конструктивна, як не дивно, обстановка. Були претензії однієї сторони, ми свої виставляли, обговорювали. Те, що у нас немає фінального документу, нам би хотілося, щоб він був. Причина цього – недооцінка Росією президента Зеленського і України в цілому, завищені очікування щодо себе», – додав він.

За словами народного депутата України, голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Росія зацікавлена у переговорах.

«Росія пришвидшує процедури переговорів, приїжджають за день до них. Вони поспішають, тому що ця ситуація шкодить іміджу Росії в очах світу, те, що вони стріляють по мирному населенню. Фактично ці переговори сприймають серйозно. Вчора було узгоджено певні домовленості щодо евакуації, створення гуманітарних договорів. Сподіваюсь, що ці домовленості будуть дотримані, бо у нас в Україні є багато іноземних студентів, зокрема у Харкові з Індії, Китаю», – сказав Арахамія.

За його словами, посольства цих країн тиснуть на Росію, «бо всі бачать, що Росія бомбить житлові квартири і загинув китайський студент у Харкові».

«Тобто, це теж працює на те, що тиснути і створити міжнародну коаліцію з країн, чиї громадяни страждають від цієї війни. Мені здається, що ці факти допомагають нам хоча б гуманітарної місії», ‒ заявив Арахамія.

За словами спікерів, третій раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться на днях, як тільки сторони дійдуть до погодження одного з питань.

По завершенню переговорів 3 березня радник голови ОП коротко написав у твітері: «Другий раунд перемовин завершено. На жаль, потрібних Україні результатів поки що немає. Є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів».

Перед зустріччю Подоляк назвав пріоритетні для Києва питання: негайне припинення вогню, перемир’я, гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Про ці теми напередодні заявляв і помічник президента Росії Володимир Мединський, який входить до російської делегації.

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого. Тоді в Офісі президента України назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів».

В офісі Володимира Зеленського перед переговорами заявляли, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.