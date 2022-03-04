«Прийде момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, аби завадити Путіну» – Кулеба на зустрічі НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на зустрічі голів МЗС Північноатлантичного альянсу 4 березня.

На цьому засіданні НАТО вкотре затвердило своє рішення не надавати свої війська та літаки для використання в Україні.

Кулеба порівняв дії Росії в Україні з її тактикою в Сирії, де вона також вдавалася до бомбардувань цивільних об’єктів.

«Ми не маємо дозволити їм створити Сирію в Європі. Ми готові битися, ми продовжимо битися, але допоможіть нам. Інакше, боюся, ви матимете розділити відповідальність за загибель і страждання цивільних українців, які загинули через безжальних російських пілотів, які скидають на них бомби», – застеріг міністр.

Він сказав, що чимало учасників зустрічі протягом останніх восьми днів повідомляли йому про рішення надати військову допомогу зі своїх країн, висловлюючи сподівання, що «ще не надто пізно».

«Я впевнений, ця війна розвивається в такому напрямку, що прийде момент, коли ви будете готові надати нам будь-що – буквально будь-що, що нам потрібно, аби завадити Путіну вдарити по вас і перетворити Європу на жахіття. І моя надія, єдина надія – що не буде надто пізно», – підсумував він.

Попри численні заклики Києва, 4 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не надаватиме свої літаки та війська для застосування на території в Україні.

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Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.

Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.