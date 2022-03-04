Рада ООН із прав людини розслідуватиме порушення у війні Росії проти України

Рада ООН із прав людини (UNHRC) підтримала резолюцію, яка засуджує ймовірні порушення прав людини під час військової агресії Росії проти Україні, та створить незалежну комісію для їхнього розслідування.

За це рішення проголосуавали 32 із 47 її учасників. 13 утрималися (це, зокрема, – Вірменія, Куба, Китай, Казахстан, Узбекистан).

Проти виступили лише Росія й Еритрея.

Це засідання Ради ООН із прав людини (UNHRC) було скликане на запит України.

Нещадовго до цього представниця України при ООН Євгенія Філіпенко закликала Раду пам’ятати про свій «спільний обов’язок – забезпечити притягнення до відповідальності шляхом документування та перевірки злочинів Росії і встановлення винних».

​У свою чергу, Росія заперчила підґрунтя для скликання засідання Ради. Її представник Євген Устинов заявив, що прихильники резолюції «використовують будь-які засоби, щоб звинуватити Росію у подіях в Україні».

Попри численні фото- та відеодокази Росія заперечує вчинення будь-яких порушень прав людини, таких як умисні напади на цивільне населення, під час свого військового вторгнення в Україну.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».