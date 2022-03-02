Прокурор МКС заявив про початок  збору доказів у розслідуванні ситуації в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив 2 березня, що повідомив керівництву МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія.

«Наша робота зі збору доказів розпочалася», – йдеться в заяві прокурора.

Він додав, що 39 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з ситуацією в Україні.

«Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою», – заявив Карім Хан.

Він знову закликав «всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права».

У заяві перелічені назви 39 країн, які звернулися до МКС, і викладені копії звернень, зокрема, спільного від 38 країн, серед яких Велика Британія, Австрія, Чехія, Канада, Польща; і окремо звернення Литви.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон повідомив, що 38 країн подали звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

«Нам чітко зрозуміло, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно», – написав Джонсон у своєму акаунті у твітері 2 березня.

28 лютого прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що вирішив почати розслідування ситуації в Україні.

«Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як ймовірні воєнні злочини, так і злочини проти людяності стосовно подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові ймовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого офісу, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України», – заявив прокурор.

За його словами, він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що українські прокурори збирають усі докази щодо воєнних злочинів Росії на території України під час масштабного вторгнення, що почалося 24 лютого.

«Усі воєнні злочини ми документуємо і готуємо до розгляду як в національних, так і в міжнародних судах. Це – наші докази до Гааги. Ми маємо рухатись в усіх можливих юрисдикціях для покарання тих, хто розв'язав це кровопролиття», – наголосила Венедіктова.

Президент Володимир Зеленський повідомив 27 лютого, що Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».