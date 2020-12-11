Прокурор МКС: є підстави вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних у контекстi ситуації в Україні, є воєнними злочинами

Канцелярiя прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуди дiйшла висновку, що на даний час «iснують розумнi пiдстави вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних в контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини і злочини проти людяності в межах юрисдикції МКС».

Як повідомила 11 грудня пресслужба суду, Бенсуда заявила про це під час оголошення про завершення попереднього розслідування в справі щодо ситуації в Україні (конфлікту на Донбасі й анексії Криму).

«Цi висновки, якi будуть розглянутi бiльш детально у нашiй щорiчнiй Доповiдi щодо результатів проведення попереднього розслідування, включають три великі групи віктимізації: (i) злочини, скоєнi в контекстi військових дiй; (ii) злочини, скоєнi пiд час затримань; та (iii) злочини, скоєнi в Криму. Крiм того, моя канцелярiя дiйшла висновку, що цi злочини, вчиненi рiзними сторонами конфлiкту, також були достатньо серйозними, як з кількісної, так i з якiсної точки зору, щоб вимагати розслідування моєю канцелярією», – заявила прокурор.

Фату Бенсуда додала, що її термін перебування на посаді прокурора МКС наближається до завершення.

За її словами, наступним кроком має бути звернення до суддів Палати попереднього провадження суду за дозволом на розслiдування.

«Моя канцелярія зіткнулася з ситуацією, коли низка попередніх розслідувань досягла або наближається до наступної стадії у час, коли, з одного боку, пандемія COVID-19 створює перешкоди нашій операційній діяльності, а з іншого боку – наявні операційні можливості обмежені недостатністю ресурсів… На такому тлі найближчим часом нам потрібно буде ухвалити низку стратегічних й операційних рішень стосовно пріоритетів діяльності канцелярії з огляду на завантаженість персоналу, належним чином враховуючи законні очікування жертв і постраждалих громад, а також інших зацікавлених осіб. Це питання я маю намiр обговорювати з наступним прокурором, як тiльки його буде обрано, під час передачі справ», – сказала Фату Бенсуда.

Тим часом, додала вона, її канцелярiя буде робити «все необхiдне, щоб забезпечити цiлiснiсть майбутніх розслідувань щодо ситуації в Україні».

«Рухаючись у напрямку наступної стадії стосовно ситуації в Україні, я повною мiрою розраховую на пiдтримку влади України, а також однаково закликаю до спiвпрацi всi сторони конфлiкту», – сказала прокурор.

За даними МКС, попереднє розслiдування у справі «Ситуація в Україні» вiдкрили 24 квiтня 2014 року на підставі заяви ad hoc уряду України про визнання юрисдикції МКС, до якої згодом було приєднано другу заяву України, подану в 2015 році.

В Офісі генпрокурора України раніше повідомляли, що зафіксували близько 14 тисяч кримінальних порушень у Криму і на Донбасі.

У Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у «цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких спорів».