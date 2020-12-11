Міжнародний кримінальний суд завершив попереднє вивчення ситуації щодо Донбасу і Криму

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму, повідомляє український Офіс генерального прокурора 11 грудня.

За повідомленням, про це заявила прокурор МКС Фату Бенсуда під час робочої зустрічі з заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим у Гаазі, що відбулася напередодні засідання 19-ї сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

«Надалі Судова палата Офісу прокурора МКС має ухвалити рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту. Йдеться, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними і релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України та колонізацію півострова. Ці серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного і кримінального права аналізувались Офісом прокурора МКС з 2015 року», – повідомили в ОГП.

Гюндуз Мамедов назвав ухвалене рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя і притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму й Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

«Завершення попереднього вивчення ситуації є важливим кроком та гарантією правосуддя, в тому числі над вищим політичним і військовим керівництвом країни-окупанта. Приємно відзначити, що докази, зібрані національними правоохоронними органами та прокуратурою спільно з українськими і міжнародними неурядовими організаціями, стали достатньою підставою та переконливими аргументами для найвищої міжнародної інстанції у сфері кримінальної юстиції», – сказав Мамедов.

Він підтвердив спроможність підрозділів Офісу генерального прокурора забезпечити притягнення до відповідальності осіб, що підозрюються у вчиненні воєнних злочинів, на підконтрольній Україні території. У той же час Україна розраховує на розслідування і притягнення до відповідальності воєнних злочинців та їхніх пособників Міжнародним кримінальним судом, додав прокурор.

Напередодні Мамедов заявив, що Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень із приводу злочинів проти людяності в анексованому Росією Криму і ОРДЛО.

За словами заступника генпрокурора, українські прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів у Криму і на Донбасі. Він також відзначав, що у відомстві готують спеціальну електронну базу даних, яка буде включати хронологію військової агресії Росії.

В Офісі генпрокурора України повідомляли, що зафіксували близько 14 тисяч кримінальних порушень у Криму і на Донбасі.

У Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у «цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких спорів».