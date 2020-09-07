Заступник генпрокурора України Мамедов: «На Донбасі Росія використовує найманців із понад 30 країн»

Затримання в Білорусі найманців так званої «приватної військової компанії Вагнера», які воювали за Росію на Донбасі, й подальша екстрадиція їх до Російської Федерації – історія гучна. Не тільки на національному рівні, а й на міжнародному. Не можна виключати, що вона матиме продовження з новими поворотами – на рівні фактів, заяв, оприлюднених документів тощо. Проте, чи вдасться Україні коли-небудь притягнути до кримінальної відповідальності дев’ятьох громадян України зі списку екстрадованих «вагнерівців»? Наскільки багато на Донбасі в складі російських гібридних сил воює іноземних найманців? Чого очікувати від чергового етапу слухань у справі MH17, що тривають в Гаазі? З цими запитаннями Радіо Свобода звернулося до заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова. В Офісі генпрокурора він курує роботу створеного менше ніж рік тому Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту (неофіційно його називають «департаментом війни»). Крім того, Мамедов є керівником міжнародної Спільної слідчої групи від України, яка розслідує збиття літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року. Публікуємо першу частину великого інтерв’ю з ним.

– Пане Мамедов, якими були дії Офісу генерального прокурора України, коли стало відомо про затримання білоруськими правоохоронними органами в санаторії під Мінськом 33 представників ПВК «Вагнера» і те, що переважна більшість із них воювали на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації?

Запити про тимчасовий арешт – передбачений міжнародними угодами інструмент, що дозволяє затримати особу на території іноземної держави до направлення запиту про її екстрадицію

– Одразу після отримання інформації про взяття під варту в Білорусі осіб, які дійсно брали участь у збройному конфлікті на Донбасі у складі іррегулярних, не передбачених законом збройних формувань Російської Федерації, вже 30 липня компетентні органи України підготували та доправили запити про їх тимчасовий арешт. Це – передбачений міжнародними угодами запобіжний інструмент, що дозволяє затримати особу на території іноземної держави до направлення запиту про її екстрадицію.

Направлення цих листів у перші дні з моменту надходження відповідних даних важливе ще й тому, що підготовка повноцінного запиту про видачу особи та супроводжуючих матеріалів до нього – кропітка та тривала робота. У цьому випадку йшлося не про один пакет документів, а про 28, тому діяти необхідно було дуже оперативно.

Далі було направлено запити про екстрадицію цих осіб. Ми долучили всі матеріали, необхідні для ухвалення рішення про видачу їх до України.

Як ситуація розвивалася далі, вам відомо: підозрюваних осіб передали до Російської Федерації.

– «Вагнерівці» – вже на території Росії. Якими можуть бути подальші дії України?

– Обставина, що підозрюваних осіб передали до Російської Федерації, кардинально ситуацію не змінює. Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри, тому будемо притягувати їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні.

– Ви маєте дані щодо того, наскільки часто Російська Федерація на Донбасі використовує як найманців іноземних громадян? З яких вони держав?

Географія країн походження найманців складає понад 30 держав, найбільша їхня кількість наразі з Іспанії та Сербії

– Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань РФ у збройному конфлікті на Донбасі проти України. Географія країн походження найманців дуже різноманітна і складає понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їхня кількість наразі з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, Молдови – 26, Франції – 20.

За наявною інформацією, починаючи з 2014 року до нині, іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору. Наприклад, у так званому 14-му батальйоні територіальної оборони «Призрак», що відрізняється своєю жорстокістю.

– Можете назвати бодай якісь прізвища найманців?

– На даному етапі розслідування розголошення імен можливих його фігурантів може негативно вплинути на розкриття злочинів.

Водночас про деяких із цих осіб вже повідомляли ЗМІ, у тому числі французькі, в контексті їхньої участі в подіях на Донбасі.

Наприклад, медіа писали про ультраправу організацію «Континентальна єдність», що займається організацією участі французьких «добровольців» у НЗФ РФ. Один із засновників цієї організації Віктор Лента часто дає інтерв’ю, розповідаючи про свою безпосередню участь у збройному конфлікті на території України.

Нам відомо (і ці факти є в кримінальних провадженнях), що на території Російської Федерації створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей України.

– Що за стимул вони мають? Суто матеріальна вигода чи вони «ідейні»?

– Найманці за матеріальну винагороду, бо одна з ключових ознак найманця – участь у воєнних діях для одержання будь-якої особистої вигоди. Будучи озброєними, у військовому спорядженні, вони безперешкодно потрапляють на територію України, де і беруть активну участь у воєнному конфлікті.

Маємо ефективну співпрацю з Чехією, в Україні зареєстровано кримінальне провадження по 16 громадянах цієї країни

Що стосується підходу Офісу генерального прокурора в цьому напрямку, ми дійсно стали діяти активніше, адже вважаємо, що ніхто, незважаючи на громадянство чи країну перебування, не має уникнути відповідальності за злочини, вчинені під час збройного конфлікту в Україні.

Тому нашу роботу спрямовано на такі вектори: національне розслідування, ініціювання розслідувань в державі громадянства (у разі відмови в екстрадиції), та надання подальшого сприяння іноземним правоохоронним органам.

У цьому контексті маємо дуже ефективну співпрацю з Чехією. В Україні зареєстровано кримінальне провадження по 16 громадянах цієї країни.

– Запитання до вас як до керівника міжнародної Спільної слідчої групи від України, яка розслідує збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. Нещодавно в Окружному суді Гааги розпочався черговий етап слухань у цій справі. Ваш прогноз: скільки триватиме процес?

– 31 серпня дійсно відбулось перше у третьому блоці слухань засідання Окружного суду Гааги.

Я завжди акцентував увагу, що це надзвичайно важливий та цікавий процес. По-перше, як приклад заочного правосуддя, по-друге, своєю організацією. Тому не тільки нам, прокурорам та слідчим, які продовжують розслідування збиття літака в рамках Міжнародної спільної слідчої групи, необхідно спостерігати за ним, а й вам, журналістам, і всім громадянам, для яких питання притягнення до відповідальності винних – не пусті слова.

316 осіб розглядають можливість отримання компенсацій, позови необхідно подати до 1 лютого 2021 року

У перший день після майже двомісячної перерви суд основну увагу приділив виступам сторін захисту та родичів жертв. Як ви знаєте, лише один із чотирьох обвинувачених – Пулатов – має адвокатів. І вони в черговий раз вдались до затягування судового процесу. Промова адвокатів постраждалих була присвячена виступам їхніх клієнтів у суді та подачі позовів щодо компенсацій.

Наразі 76 осіб висловили бажання виступити в суді та 316 осіб розглядають можливість отримання компенсацій. Такі позови необхідно подати до 1 лютого 2021 року. Що цікаво, у контексті позовів адвокати виступили за застосування українського законодавства, оскільки літак було збито над територією України, яка тимчасово окупована.

Наступне судове засідання відбудеться 28 вересня. Загалом цей блок слухань попередньо планується до 13 листопада.

– Наприкінці серпня, якраз напередодні річниці Іловайської трагедії, Офіс генерального прокурора оприлюднив звіт, в якому чітко й конкретно назвав причиною того, що сталося 6 років тому під Іловайськом, – збройну агресію Російської Федерації. Наведені дані щодо співвідношення сил вражають, якщо чесно. В середньому сили Російської Федерації перевищували сили й засоби українського війська в 18-19 разів. Проте запитання про інше: чи вдалося встановити нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно «зеленого коридору» для відходу українських сил під Іловайськом?

Інформацію про воєнні злочини в Іловайську передано до Міжнародного кримінального суду. Докази ведення агресивної війни проти України та фінансування тероризму надані також в Міжнародний суд ООН і в Європейський суд з прав людини

– Інформацію про зібрані докази щодо вчинення вищевказаних воєнних злочинів передано до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) для вирішення питання про відкриття провадження. Найближчим часом до МКС буде передане ще одне повідомлення стосовно тих подій.

Докази ведення агресивної війни проти України та фінансування тероризму надані також в Міжнародний суд ООН і в Європейський суд з прав людини.

Розслідуванням обставин Іловайської трагедії беззаперечно встановлені порушення РФ та вищим військовим командуванням домовленостей стосовно надання гуманітарного коридору для відходу українських військових з оточення в районі Іловайська.

Далі ви знаєте, що відбувалось. Віроломно вбито 366 українських воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапили у полон, Збройні сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки.

Для об’єктивності розслідування ми призначили судову комісійну військову експертизу. Як ви розумієте, вона надскладна і, як свідчить практика, займе не менше ніж рік.

– Оскільки я сама одеситка, то пам’ятаю вашу роботу в Одесі щодо розслідування резонансних справ. І те, що цим ви нажили собі чимало недоброзичливців. Потім ви очолювали прокуратуру Криму, де займались розслідуванням вже воєнних злочинів, тепер в Офісі генпрокурора координуєте цей напрямок більш глобально. Зізнайтесь: в Російській Федерації ворогів маєте?

– В нашій професії, якщо працюєш чесно і неупереджено, маєш принципову позицію, то в тебе завжди будуть недоброзичливці. Особливо, коли маєш справу з розслідуванням злочинів, які вчиняються в контексті збройного конфлікту між Україною та агресором.

Сьогодні спектр інструментів та технологій тих, хто вчиняє тиск, значно розширився. Це і медійні атаки, використання так званих «ботів» та фальшивих акаунтів, поширення безпідставних образ, погроз, fake-news повідомлень в соціальних мережах та на сумнівних сайтах, підбурювання до участі у стихійних мітингах, які дискредитують проведену роботу, а також зовнішній та внутрішній тиск під час розслідування кримінальних проваджень. Такі сучасні «чорні» PR-технології намагаються репутаційно знищити тебе.

Я вам щиро скажу про принцип, що сповідаю: коли працюєш на свою державу, то місця в житті про якусь особисту вигоду не повинно бути. Ви можете вірити в це чи ні, але я прийшов до цього з роками, з досвідом. У тебе є два варіанти. Або ти працюєш на країну, на людей і в цьому є сенс життя, або керуєшся власними інтересами і тоді до проблем інших тобі байдуже.

Я дуже давно вибрав для себе перший варіант.

Ви коли прийшли до нас на інтерв’ю, напевне, звернули увагу на фотогалерею, де є і будівля МКС, історичні постаті юристів, які ввели в міжнародне право поняття «геноцид» та «злочини проти людяності», судові процеси над воєнними злочинцями. Це не просто фотокартки, щоб зайняти місце на стіні. Це глобальне сприйняття того, що команда робить щодня. Для відвідувачів – нагадування, що Україна живе в умовах збройного конфлікту й покарання невідворотне. Залишається пустим одне місце – для світлини, де буде зображений судовий процес по ситуації в Україні.

(Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб: «Просто їх затягли на територію Білорусії і представили як можливу ударну силу для розгойдування ситуації під час передвиборчої кампанії... Це операція українських спецслужб спільно з американськими» – ред.).

(Далі буде)