В ОГП не коментують долю «департаменту війни», неофіційно джерело говорить про «тиск із боку країни-агресора»

Офіс генерального прокурора України відмовився пояснити на запит Радіо Свобода, чи збирається керівництво ОГП ліквідовувати або реорганізувати департамент з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

«Згідно із законом України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена і задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка є у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом, – йдеться у відповіді ОГП. – Визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків».

«Інформуємо, що закон не передбачає надання інформації, яка буде створена у майбутньому. Враховуючи вищевикладене, надати запитувану інформацію в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації» не є можливим», – заявили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

Тим часом, джерело Радіо Свобода в органах прокуратури повідомило, що, ймовірно, «не йдеться про закриття департаменту».

«Ми говоримо про тиск з боку країни-агресора, країни-окупанта, інформаційний у тому числі», – сказав співрозмовник Радіо Свобода, що спілкувався на умовах анонімності.

Інших подробиць джерело не навело.

19 серпня правозахисники закликали президента України Володимира Зеленського зберегти департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Зокрема, активісти «Медійної ініціативи за права людини» зазначили, що отримували інформацію про загрозу існуванню департаменту протягом останніх кількох тижнів, однак вона здавалася суперечливою.

«Але з огляду на останні новини довкола історії з «вагнерівцями», вважаємо за необхідне озвучити нашу позицію саме зараз. Нам невідомі причини тиску, який зараз відбувається на Департамент, його співробітників та куруючого заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, проте ми переконані, що знищення «департаменту війни» може бути вигідним лише одній стороні – Російській Федерації», – заявили правозахисники.

Вони нагадали, що департамент був створений восени 2019 року. За даними «Медійної ініціативи за права людини», за час існування департаменту вдалося, зокрема, розробити стратегію розслідування злочинів війни, активізувати розслідування «мертвих справ», почати документування та підготовку повноцінної та якісної доказової бази для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Українська Гельсінська спілка з прав людини так само звернулася до Зеленського із закликом максимальної підтримки та посилення ефективної роботи.