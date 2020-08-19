Правозахисники закликають Зеленського зберегти «департамент війни» в Офісі генпрокурора

Правозахисники закликають президента України Володимира Зеленського зберегти департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

«Звертаємося до президента України як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, з проханням забезпечити незалежність Департаменту нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, у межах Ваших повноважень, та не дозволити його знищення або будь-які переформатування чи зміни, що зашкодять ефективності його роботи», – наголосили активісти «Медійної ініціативи за права людини».

Там зазначили, що отримували інформацію про загрозу існуванню департаменту протягом останніх кількох тижнів, однак вона здавалася суперечливою.

«Але з огляду на останні новини довкола історії з «вагнерівцями», вважаємо за необхідне озвучити нашу позицію саме зараз. Нам невідомі причини тиску, який зараз відбувається на Департамент, його співробітників та куруючого заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, проте ми переконані, що знищення «департаменту війни» може бути вигідним лише одній стороні – Російській Федерації», – заявили правозахисники.

Вони нагадали, що департамент був створений восени 2019 року. За даними «Медійної ініціативи за права людини», за час існування департаменту вдалося, зокрема, розробити стратегію розслідування злочинів війни, активізувати розслідування «мертвих справ», почати документування та підготовку повноцінної та якісної доказової бази для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Українська Гельсінська спілка з прав людини так само звернулася до Зеленського із закликом максимальної підтримки та посилення ефективної роботи.

«Керівники прокуратури також потребують захисту і підтримки, і , висловлюючи нашу сьогоднішню підтримку Заступнику Генерального прокурора Гюндузу Мамєдову, закликаємо Вас не допустити ослаблення або навіть зупинення напрямку розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту», – заявили в УГСПЛ.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Офісу генерального прокурора.