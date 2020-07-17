Шості роковини збиття MH17. Що змінилося у справі впродовж року

Шість років тому, 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом ​був збитий «Боїнг» рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній», який летів з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія).​ Тоді загинули 298 людей, які були на борту.

Міжнародне розслідування, очолюване Нідерландами, дійшло висновку, що «Боїнг» був уражений російською ракетою з установки «Бук», завезеною на українську територію для підтримки збройних формувань «ДНР» і «ЛНР».

Суд над чотирма особами, яких нідерландська прокуратура звинуватила в організації транспортування ракетної установки, у застосуванні її та вивезенні назад до Росії, почався 9 березня 2020 року.​

Жоден з них не з’явився на процес (лише Олега Пулатова на процесі офіційно представляють адвокати), але закони Нідерландів передбачають можливість судити підозрюваних заочно.​

Обвинувачені

Ігор Гіркін , відомий на прізвисько «Стрєлков» , який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», громадянин Росії.

, відомий на прізвисько , який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», громадянин Росії. Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», громадянин Росії.

Олег Пулатов , відомий на прізвисько «Гюрза» , полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, громадянин Росії.

, відомий на прізвисько , полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, громадянин Росії. Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського, громадянин України.​

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту.

Журналісти спецпроєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» знайшли фігурантів справи МН17 і поспілкувалися з підозрюваними. Де вони зараз? Чи визнають свою причетність до катастрофи? В яку версію вірять родичі загиблих? Чого чекають від суду в Нідерландах?

Журналісти встановили ім’я одного з ключових фігурантів у справі MH17. Судячи з опублікованих аудіозаписів, він мав величезний вплив на хід бойових дій на Донбасі. Наприклад, займався постачанням військової техніки з Росії у липні 2014 року, коли і був збитий малайзійський «Боїнг». Але тут важлива не тільки роль, але і статус фігуранта. Наразі це – найвпливовіший російський силовик в справі MH17. За версією розслідувачів, його ім’я – Андрій Бурлака, посада – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.

Принаймні так вважають в дослідницькій групі Bellingcat, яка вже кілька років займається розслідуванням катастрофи. Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи розмов затриманого з двома із чотирьох обвинувачених у справі «Боїнга». Хто ця людина, що він обговорював з бойовиками, прізвища яких високопоставлених російських силовиків звучать в записах? І як взагалі цей арешт може вплинути на подальше розслідування? ​

Попри те, що Цемаха називали «важливим свідком» у справі «Боїнга», його передали Росії під час обміну​

Минулого року Україна отримала доступ до одного з фігурантів справи MH17. Тоді в ході спецоперації з непідконтрольної Києву території вдалося вивезти бойовика Володимира Цемаха. Щоправда, пізніше український суд відпустив підозрюваного. А вже 7 вересня 2019 року Україна передала Цемаха Росії під час обміну.

Справедливість має восторжествувати «в ім’я миру та пам’яті всіх загиблих» під час катастрофи літака MH17 на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський в шості роковини трагедії і нагадав, що 9 березня 2020 року в Нідерландах розпочався судовий процес.

«Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага. Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих», – зазначив Зеленський.

МЗС України закликає Росію визнати відповідальність за збиття літака МН17

«Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині. Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами по Спільній слідчій групі з метою притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального процесу та вітає початок судового процесу цього року. Ми також вживаємо заходів в рамках процесу у Міжнародному суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17. Важливим кроком у цьому зв’язку є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою притягнення цієї держави до відповідальності з огляду на її роль у збитті МH17. Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством», – йдеться у заяві МЗС.

Міжнародне розслідування за участі Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України оголосило, що ракетна установка «Бук» належала 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Російської Федерації, базованій в Курській області.

Уряд Нідерландів заявив, що вважає Росію відповідальною за збиття літака, але Москва відкидає звинувачення і відмовляється від співпраці з розслідуванням та судом, наполягаючи на російській непричетності та висуваючи свої вимоги щодо розслідування.

«За останні декілька днів світ дізнався чимало подробиць з розслідування щодо збиття MH17. Прокурори презентували хронологію подій та докази: від досліджень уламків літака, тіл загиблих та речей до аналізу перехоплених телекомунікацій та встановлення свідків подій. У черговий раз було заявлено про маніпуляції Російської Федерації для того, щоб ввести слідство в оману, адже альтернативні версії, які надавалися російською стороною, не були підтверджені», – заявив 10 червня​ заступник генерального прокурора, керівник Спільної слідчої групи (JIT) від України Гюндуз Мамедов.​

10 червня Радіо Свобода повідомляло з посиланням на слова прокурора Варда Фердинандуссе, що слідство зібрало докази прямої участі Росії у збройному конфлікті на сході України.

«Російська влада завжди заперечувала участь у збройному конфлікті на сході України і командування угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Проте під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період у районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту. З різних джерел були зібрані докази про те, що Росія здійснювала збройні постачання озброєним формуванням…, а також долучалася до набору бойовиків і оплати їм», – сказав прокурор.

Крім того, під час розслідування встановили, що російські чиновники були залучені до організації й координації збройних груп, які воювали проти української армії, додав він.

«Європейський союз ще раз наголошує на своїй повній підтримці усіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких родичів і притягнення причетних до відповідальності згідно з Резолюцією Ради безпеки ООН № 2166. Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський союз відзначає всі кроки, здійснені у цьому відношенні, та очікує, що Росія визнає свою причетність і повністю сприятиме зусиллям зі встановлення відповідальності», – йдеться у заяві ЄС до роковин катастрофи рейсу MH17.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення подати в Європейський суд з прав людини позов проти Росії через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.