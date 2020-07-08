Затриманий «агент ГРУ» був комунікатором між угрупованням «ДНР» та політичним керівництвом Росії – ОГП

Затриманий в Києві чоловік, якого підозрюють в причетності до збиття пасажирського літака рейсу МН17 у небі над Донбасом у 2014 році, був комунікатором між керівництвом угруповання «ДНР» та політичним керівництвом Росії. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявив начальник управління Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко.

За його словами, діяльність затриманого зводилася до керівництва окремими частинами незаконних збройних формувань Росії на території Донецької і Луганської областей України.

«Це було розвідувальне управління. Політичним супроводженням діяльності цього підрозділу вже безпосередньо займалася окрема категорія людей. Одним із таких осіб якраз і є затриманий. Вони здійснювали керівництво окремими частинами незаконних збройних формувань Росії на території Донецької і Луганської областей, в тому числі і щодо керівництва діяльністю розвідуправління. За допомогою цих осіб безпосередньо визначалося, за результатами переговорів з політичним керівництвом Росії, кого з діячів призначати на ті чи інші посади, які завдання вони виконуватимуть», – зазначив Лещенко.

7 липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що в Києві затримали громадянина України за фактом «керівництва та участі у терористичній організації», яка причетна до збиття пасажирського літака у небі над Донбасом у 2014 році. За даними слідства, затриманий брав активну участь у створенні «Розвідувального управління ДНР» підконтрольної Росії адміністрації в Донецькій області та виконував завдання російських спецслужб.

Слідство вважає, що керівники та представники так званого «Розвідувального управління ДНР» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року, коли загинули 298 людей.