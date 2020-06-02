СБУ: у Маріуполі викрили бойовика з «групи Безлера»

У Маріуполі Донецької області викрили бойовика з «групи Безлера», повідомила Служба безпеки України.

«У 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до терористичної групи російського диверсанта, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Бєзлєра. У терористів він відповідав за так званий інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою. За завданням «Бєса» бойовик був присутній на допитах та знущаннях над військовополоненими і заручниками», – заявили в СБУ.

За даними спецслужби, затриманий фіксував допити на камеру та розміщував їх на сайтах контрольованих Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР» в соціальних мережах. Крім того, застосовуючи фізичний і моральний тиск та погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених, змушував їх виконувати різні господарські роботи, стверджують у СБУ.

«У 2015 році із початком кримінальних розбірок за перерозподіл сфер впливу між угрупованнями бойовиків він злякався за своє життя і втік на мирну територію України. Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі. Свідки подій 2014 року в Горлівці впізнали в ньому підручного Бєзлєра. Під час обшуків за місцем проживання терориста вилучено матеріали, які долучені до доказової бази справи», – заявили в СБУ.

Чоловікові повідомили підозру в скоєнні злочині, передбачених частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у діяльності терористичної організації).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.