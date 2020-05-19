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19 травня 2020, Київ 19:57
Донбас.Реалії

«Откуда в городе керамиков Гиркин взял шахтеров?»: реакция жителей Славянска на скандальное интервью Гордону

Гражданин России Игорь Гиркин в захваченном здании СБУ Славянска, 27 апреля 2014 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

«90 процентов славянского «ополчения» – были местные жители, шахтеры». Так высказался гражданин России и кадровый офицер (разыскиваемый в Украине по подозрению в терроризме, а в мире – за сбитие самолета) Игорь Гиркин в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Сам Гордон не обратил на это внимания. Также в этом разговоре прозвучало, что в Славянске Гиркина якобы ждали 300 боевиков и все мирные жители поддержали захватчиков города. Мы решили спросить в самом городе: так ли это?

А о медийной стороне этого интервью слушайте в эфире Радио Донбасс.Реалии: все ли интервью можно публиковать? Обсуждают журналист Виталий Портников и эксперт "Детектора медиа" Галина Петренко.

Россиянин, организатор так называемой «русской весны» на Донбассе Игорь Гиркин рассказал Дмитрию Гордону, что в 2014 году у него не было задачи захватывать именно Славянск. Да и вообще, он сам решал, что делать.

«Я в первую очередь доброволец, и только во вторую – офицер ФСБ», – сказал Гиркин.

Также он заявил, что сначала хотел расположить свой штаб между российской границей и Донецком: либо в Шахтерске, либо в Снежном. Но его убедили пойти в Славянск.

Боевики российских гибридных сил, Славянск, 2 мая 2014 года
Боевики российских гибридных сил, Славянск, 2 мая 2014 года
И мне назвали Славянск. Мне назвали, что сразу в наши ряды встанет более трехсот человек
Игорь Гиркин


«Я уже просто задал вопрос: в каком городе есть наибольший русский актив, который сразу сможет стать, условно говоря, под ружье? Сразу нас поддержит массово. Поскольку я отлично понимал, что никакой группе ни в 50, ни в 150 человек без поддержки населения – захватить может и удастся, а вот удержать – нет. И мне назвали Славянск. Но основное было именно то, что там будет массовая поддержка населения. Мне назвали, что сразу в наши ряды встанет более трехсот человек», – пооткровенничал Гиркин.

Также он заявил, что в Славянске, мол, уклонялся от политики, – просто воевал.

«Вообще не принимал участия никакого фактически, кроме охраны и обороны, даже в проведении «референдума». Даже в Славянске никак не участвовал в проведении референдума ни коим образом. Все делали местные активисты, и это правда», – вспомнил Гиркин.

Боевики российских гибридных сил восстанавливают блокпост возле Славянска, 24 апреля 2014 года
Боевики российских гибридных сил восстанавливают блокпост возле Славянска, 24 апреля 2014 года

На самом деле, в день захвата города «зеленые человечки» говорили журналистам, что пришли только для организации и проведения так называемого «референдума». «Референдум проведем – и уйдем», – говорили захватчики города.

90 с лишним процентов славянского ополчения – это были местные жители, шахтеры
Игорь Гиркин


А еще в интервью российский военный сделал странное с точки зрения жителей Славянска заявление. Гиркин сказал: «90 с лишним процентов славянского ополчения – это были местные жители, шахтеры».

Он озвучил один из месседжей российской пропаганды о гражданской войне и воюющих шахтерах. Но откуда же человеку из России знать, что в Славянске вообще нет шахтеров. Это город курортный, город керамиков.

«Захват должен был осуществляться в Новоазовске и в Славянске» – Котенко

До захвата города житель Славянска, волонтер Олег Котенко был сотником Майдана, а потом – советником секретаря СНБО Украины.

По мнению Котенко, само интервью Гиркина – это одна из спецопераций ФСБ в условиях информационной войны. Он считает, что ее заранее спланировали в России.

Олег Котенко
Олег Котенко

А слова Гиркина о самостоятельности в принятии решений Котенко называет фарсом.

Стрелков, который так не любит власть и пытается показать, что ФСБ такое никчемное, – он на это должен был получить разрешение у самой ФСБ
Олег Котенко


«Это звучит очень смешно. Вероятнее всего, им управляли и у него был куратор. Естественно, он об этом не говорит. Он просто поддерживает ту мысль, что «их там нет», и что ФСБ здесь совсем ни при чем. Стрелков, который так не любит власть и пытается показать, что ФСБ такое никчемное, – он на это должен был получить разрешение у самой ФСБ», – уверен волонтер.

Котенко считает, что в Славянске не было 300 человек, готовых воевать на стороне Гиркина. Одна группировка до 60 человек тренировалась в Святогорске. Еще одна, почти такая же по численности, собиралась в Славянске.

Наверху, возле памятника Артему, – там проходили тренировки. Ими курировали люди с российским акцентом
Олег Котенко


«Захват должен был осуществляться в Новоазовске и в Славянске. Почему – это две крайние точки Донецкой области... Всегда они находились в Лавре святогорской. Там было около 50-60 человек. Это были реальные люди. Это не были жители Славянска. Это были люди, которых тренировал Безлер (Игорь Безлер, один из главарей российских гибридных формирований – ред.). Наверху, возле памятника Артему, – там проходили чистые тренировки. Ими курировали люди с российским акцентом. Я знаю, что многие люди, которые туда входили, сейчас нормально ходят по городу Славянску», – говорит Котенко.

Игорь Безлер
Игорь Безлер

Наместник Святогорской лавры Арсений в интервью РБК-Украина в свое время уже реагировал на обвинения в том, что на территории монастыря располагались захватчики: он называл это неправдой.

Чтобы подозревать людей в чем-то, нужно иметь факты преступлений. За любого нашего казака я могу отчитаться
Арсений


По поводу «казаков», охраняющих лавру, Арсений тогда сказал так: «В основном, хлопцы из окрестных сел, которые здесь жили и живут, прописка соответствующая, паспорта украинские. Не знаю, что там было, но у нас хлопцы были и остаются на территории Украины, в политические дела не лезут, занимаются своим делом. Чтобы подозревать людей в чем-то, нужно иметь факты преступлений. За любого нашего казака я могу отчитаться».

Денежные средства заезжали на машине с воронежскими номерами
Олег Котенко


Также Котенко говорит, что поклонников «русского мира» в Славянске подпитывали деньгами из России: «Денежные средства заезжали на машине с воронежскими номерами. Эти деньги передавались Пономареву (Вячеслав Пономарев, так называемый «народный мэр» Славянска – ред.). И они даже не утруждались снимать российские номера с машины».

Вячеслав Пономарев
Вячеслав Пономарев

А самое главное, что убедило Гиркина зайти именно в город Славянск – то, что ни СБУ, ни МВД не сопротивлялись бы
Олег Котенко


«На что делалась ставка – это все-таки на Московский патриархат и на криминалитет. А тот уже был на стороне пророссийских сил. А самое главное, что убедило Гиркина зайти именно в город Славянск – то, что ни СБУ, ни МВД не сопротивлялись бы», – уверен волонтер.

«Не весь Славянск поддержал захватчиков» – Александр Славянец

Журналист из Славянска Александр Славянец говорит, что город захватили неслучайно. Готовились ко всему задолго до прихода Гиркина.

Александр Славянец
Александр Славянец

Уже тогда было понятно, что в городе есть люди, которые в час «икс» могут принять участие в захвате города
Александр Славянец


«Первая попытка на уровне местного депутатского корпуса создать так называемую «народную дружину» была еще в феврале 2014 года. В феврале, это не апрель даже. Тогда этот вопрос не был решен. Но для меня уже тогда было понятно, что в городе есть люди, которые в час «икс» могут принять участие в захвате города. В здании «Виллы Марии» окончательно формировались группы, которые потом захватывали город. «Вилла Мария» – это здание, которым пользуется УПЦ МП», – вспоминает журналист.

Захват здания милиции в Славянске, 12 апреля 2014 года
Захват здания милиции в Славянске, 12 апреля 2014 года
Все это – агрессия Российской Федерации, подготовленная, возглавленная россиянами с использованием коллаборантов
Александр Славянец


Славянец говорит, что следствие должно установить, сколько среди этих людей было жителей Славянска и других городов, сколько россиян. «На самом деле все это – агрессия Российской Федерации, подготовленная, возглавленная россиянами с использованием коллаборантов. Наличие паспорта, – это лишь формальный признак», – говорит он.

А действительно ли весь Славянск поддержал боевиков?

Боевики российских гибридных сил возле здания горсовета Славянска, 18 апреля 2014 года
Боевики российских гибридных сил возле здания горсовета Славянска, 18 апреля 2014 года

Журналист отвечает: «Это выдумка, она не соответствует действительности. Даже когда захватывали здание милиции, были люди, которые открыто высказывались против этого захвата. Я их лично знаю. И, например, на первую, так называемую «сепарскую сессию» горсовета 28 апреля 2014 года пришли 42 депутата из 60. То есть, 18 людей просто не пришли».

Здание милиции штурмовали, и часть правоохранителей держала там оборону. Милиционеров разоружили силой. Тех, кто оружие не отдавал, избивали, рвали форму. Вот рассказ одного из защитников, заместителя начальника городтела Андрея Гадяцкого:

«Начали требовать, чтобы мы открыли дверь дежурной части. Само собой, мы отказали. Я просил объяснить причины происходящего. Сказали, что происходит захват. Чтобы мы открыли и сдали оружие, сдали дежурную часть. Я произвел два выстрела в их направлении. Нападавшие бросили дымовую шашку внутрь через вентиляционное отверстие. Одну дымовую шашку мы накрыли бронежилетами и частично ее затушили. А вторая шашка упала в другое вентиляционное отверстие, за сейфы с оружием, и мы ее потушить не смогли. Комната наполнилась едким черным дымом. Мы пригнулись к полу для того, чтобы хоть как-то дышать. И я понял: если мы не выйдем из этого помещения, то все задохнемся».

Изменился ли Славянск после Гиркина?

Ненаказанность может привести к рецидиву преступления
Александр Славянец


«Ненаказанность за коллаборационизм может привести к рецидиву преступления. Для меня это очевидные вещи. А тех, кого не привлекли к ответственности за сотрудничество с боевиками среди власть имущих местного уровня очень много. К сожалению, шесть лет прошло, а правовую оценку этим действиям так и не дали», – раздосадован журналист.

Александр Славянец говорит, что в военном смысле город освободили, а вот освободили ли в ментальном плане – большой вопрос.

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