(Друкуємо мовою оригіналу)

«90 процентов славянского «ополчения» – были местные жители, шахтеры». Так высказался гражданин России и кадровый офицер (разыскиваемый в Украине по подозрению в терроризме, а в мире – за сбитие самолета) Игорь Гиркин в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Сам Гордон не обратил на это внимания. Также в этом разговоре прозвучало, что в Славянске Гиркина якобы ждали 300 боевиков и все мирные жители поддержали захватчиков города. Мы решили спросить в самом городе: так ли это?

А о медийной стороне этого интервью слушайте в эфире Радио Донбасс.Реалии: все ли интервью можно публиковать? Обсуждают журналист Виталий Портников и эксперт "Детектора медиа" Галина Петренко.

Россиянин, организатор так называемой «русской весны» на Донбассе Игорь Гиркин рассказал Дмитрию Гордону, что в 2014 году у него не было задачи захватывать именно Славянск. Да и вообще, он сам решал, что делать.

«Я в первую очередь доброволец, и только во вторую – офицер ФСБ», – сказал Гиркин.

Также он заявил, что сначала хотел расположить свой штаб между российской границей и Донецком: либо в Шахтерске, либо в Снежном. Но его убедили пойти в Славянск.

И мне назвали Славянск. Мне назвали, что сразу в наши ряды встанет более трехсот человек



«Я уже просто задал вопрос: в каком городе есть наибольший русский актив, который сразу сможет стать, условно говоря, под ружье? Сразу нас поддержит массово. Поскольку я отлично понимал, что никакой группе ни в 50, ни в 150 человек без поддержки населения – захватить может и удастся, а вот удержать – нет. И мне назвали Славянск. Но основное было именно то, что там будет массовая поддержка населения. Мне назвали, что сразу в наши ряды встанет более трехсот человек», – пооткровенничал Гиркин.

Также он заявил, что в Славянске, мол, уклонялся от политики, – просто воевал.

«Вообще не принимал участия никакого фактически, кроме охраны и обороны, даже в проведении «референдума». Даже в Славянске никак не участвовал в проведении референдума ни коим образом. Все делали местные активисты, и это правда», – вспомнил Гиркин.

На самом деле, в день захвата города «зеленые человечки» говорили журналистам, что пришли только для организации и проведения так называемого «референдума». «Референдум проведем – и уйдем», – говорили захватчики города.

90 с лишним процентов славянского ополчения – это были местные жители, шахтеры



А еще в интервью российский военный сделал странное с точки зрения жителей Славянска заявление. Гиркин сказал: «90 с лишним процентов славянского ополчения – это были местные жители, шахтеры».

Он озвучил один из месседжей российской пропаганды о гражданской войне и воюющих шахтерах. Но откуда же человеку из России знать, что в Славянске вообще нет шахтеров. Это город курортный, город керамиков.

«Захват должен был осуществляться в Новоазовске и в Славянске» – Котенко

До захвата города житель Славянска, волонтер Олег Котенко был сотником Майдана, а потом – советником секретаря СНБО Украины.

По мнению Котенко, само интервью Гиркина – это одна из спецопераций ФСБ в условиях информационной войны. Он считает, что ее заранее спланировали в России.

А слова Гиркина о самостоятельности в принятии решений Котенко называет фарсом.

Стрелков, который так не любит власть и пытается показать, что ФСБ такое никчемное, – он на это должен был получить разрешение у самой ФСБ



«Это звучит очень смешно. Вероятнее всего, им управляли и у него был куратор. Естественно, он об этом не говорит. Он просто поддерживает ту мысль, что «их там нет», и что ФСБ здесь совсем ни при чем. Стрелков, который так не любит власть и пытается показать, что ФСБ такое никчемное, – он на это должен был получить разрешение у самой ФСБ», – уверен волонтер.

Котенко считает, что в Славянске не было 300 человек, готовых воевать на стороне Гиркина. Одна группировка до 60 человек тренировалась в Святогорске. Еще одна, почти такая же по численности, собиралась в Славянске.

Наверху, возле памятника Артему, – там проходили тренировки. Ими курировали люди с российским акцентом



«Захват должен был осуществляться в Новоазовске и в Славянске. Почему – это две крайние точки Донецкой области... Всегда они находились в Лавре святогорской. Там было около 50-60 человек. Это были реальные люди. Это не были жители Славянска. Это были люди, которых тренировал Безлер (Игорь Безлер, один из главарей российских гибридных формирований – ред.). Наверху, возле памятника Артему, – там проходили чистые тренировки. Ими курировали люди с российским акцентом. Я знаю, что многие люди, которые туда входили, сейчас нормально ходят по городу Славянску», – говорит Котенко.

Наместник Святогорской лавры Арсений в интервью РБК-Украина в свое время уже реагировал на обвинения в том, что на территории монастыря располагались захватчики: он называл это неправдой.

Чтобы подозревать людей в чем-то, нужно иметь факты преступлений. За любого нашего казака я могу отчитаться



По поводу «казаков», охраняющих лавру, Арсений тогда сказал так: «В основном, хлопцы из окрестных сел, которые здесь жили и живут, прописка соответствующая, паспорта украинские. Не знаю, что там было, но у нас хлопцы были и остаются на территории Украины, в политические дела не лезут, занимаются своим делом. Чтобы подозревать людей в чем-то, нужно иметь факты преступлений. За любого нашего казака я могу отчитаться».

Денежные средства заезжали на машине с воронежскими номерами



Также Котенко говорит, что поклонников «русского мира» в Славянске подпитывали деньгами из России: «Денежные средства заезжали на машине с воронежскими номерами. Эти деньги передавались Пономареву (Вячеслав Пономарев, так называемый «народный мэр» Славянска – ред.). И они даже не утруждались снимать российские номера с машины».

А самое главное, что убедило Гиркина зайти именно в город Славянск – то, что ни СБУ, ни МВД не сопротивлялись бы



«На что делалась ставка – это все-таки на Московский патриархат и на криминалитет. А тот уже был на стороне пророссийских сил. А самое главное, что убедило Гиркина зайти именно в город Славянск – то, что ни СБУ, ни МВД не сопротивлялись бы», – уверен волонтер.

«Не весь Славянск поддержал захватчиков» – Александр Славянец

Журналист из Славянска Александр Славянец говорит, что город захватили неслучайно. Готовились ко всему задолго до прихода Гиркина.

Уже тогда было понятно, что в городе есть люди, которые в час «икс» могут принять участие в захвате города



«Первая попытка на уровне местного депутатского корпуса создать так называемую «народную дружину» была еще в феврале 2014 года. В феврале, это не апрель даже. Тогда этот вопрос не был решен. Но для меня уже тогда было понятно, что в городе есть люди, которые в час «икс» могут принять участие в захвате города. В здании «Виллы Марии» окончательно формировались группы, которые потом захватывали город. «Вилла Мария» – это здание, которым пользуется УПЦ МП», – вспоминает журналист.

Все это – агрессия Российской Федерации, подготовленная, возглавленная россиянами с использованием коллаборантов



Славянец говорит, что следствие должно установить, сколько среди этих людей было жителей Славянска и других городов, сколько россиян. «На самом деле все это – агрессия Российской Федерации, подготовленная, возглавленная россиянами с использованием коллаборантов. Наличие паспорта, – это лишь формальный признак», – говорит он.

А действительно ли весь Славянск поддержал боевиков?

Журналист отвечает: «Это выдумка, она не соответствует действительности. Даже когда захватывали здание милиции, были люди, которые открыто высказывались против этого захвата. Я их лично знаю. И, например, на первую, так называемую «сепарскую сессию» горсовета 28 апреля 2014 года пришли 42 депутата из 60. То есть, 18 людей просто не пришли».

Здание милиции штурмовали, и часть правоохранителей держала там оборону. Милиционеров разоружили силой. Тех, кто оружие не отдавал, избивали, рвали форму. Вот рассказ одного из защитников, заместителя начальника городтела Андрея Гадяцкого:

«Начали требовать, чтобы мы открыли дверь дежурной части. Само собой, мы отказали. Я просил объяснить причины происходящего. Сказали, что происходит захват. Чтобы мы открыли и сдали оружие, сдали дежурную часть. Я произвел два выстрела в их направлении. Нападавшие бросили дымовую шашку внутрь через вентиляционное отверстие. Одну дымовую шашку мы накрыли бронежилетами и частично ее затушили. А вторая шашка упала в другое вентиляционное отверстие, за сейфы с оружием, и мы ее потушить не смогли. Комната наполнилась едким черным дымом. Мы пригнулись к полу для того, чтобы хоть как-то дышать. И я понял: если мы не выйдем из этого помещения, то все задохнемся».

Изменился ли Славянск после Гиркина?

Ненаказанность может привести к рецидиву преступления



«Ненаказанность за коллаборационизм может привести к рецидиву преступления. Для меня это очевидные вещи. А тех, кого не привлекли к ответственности за сотрудничество с боевиками среди власть имущих местного уровня очень много. К сожалению, шесть лет прошло, а правовую оценку этим действиям так и не дали», – раздосадован журналист.

Александр Славянец говорит, что в военном смысле город освободили, а вот освободили ли в ментальном плане – большой вопрос.

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