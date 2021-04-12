«Мы исполняли свой долг». Не вся милиция Славянска сдалась российским гибридным формированиям под руководством кадрового военного РФ Игоря Гиркина, когда те штурмовали город 12 апреля 2014-го. Как пятеро милиционеров до последнего защищали комнату с оружием, как изменилось отношение журналиста к жителям Славянска, и как одни горожане осудили «русскую весну», а другие все так же ждут освободителей от «бендеровцев» – в историях троих людей.

Этот текст впервые вышел 12 апреля 2020 года

Бывший милиционер Андрей Гадяцкий: «Они высунули в смотровое окошко ствол автомата и начали стрелять по дежурной части»

В апреле 2014 года Андрей Гадяцкий был заместителем начальника горотдела милиции Славянска и руководил криминальной милицией.

Андрей вспоминает, что в ту субботу заступил в состав следственно-оперативной группы, переоделся в форменную одежду и получил оружие. Когда горотдел начали штурмовать, Андрей был в помещении дежурной части.

Через камеры видеонаблюдения милиционеры увидели, что к зданию горотдела подъехала машина. Из нее выбежали люди в камуфлированной одежде, в масках и начали окружать здание. Андрей говорит, что сразу же закрыли входную металлическую дверь. Один из сотрудников вышел узнать, что происходит. Уже потом, вспоминает Андрей, узнали, что милиционера ударили автоматом и рассекли бровь.

Высунули в это смотровое окошко ствол автомата и начали стрелять



«Нападавшие подошли к металлической двери, – это уже вход в административное здание. И через смотровое окошко начали говорить, чтобы мы открыли двери и впустили их. От нас последовал отказ, само собой. Они высунули в это смотровое окошко ствол автомата и начали стрелять по дежурной части».

Андрей говорит, что после этого милиционеры перешли в помещение дежурной части и закрыли за собой решетчатую железную дверь. В дежурной части была дверь в оружейную комнату. Вот туда милиционеры и пытались ограничить доступ.

Уже потом Андрей узнал, что в то время нападавшие привязали трос к решетке окна на первом этаже, оторвали эту решетку и проникли внутрь.

Я произвел два выстрела. Сразу же последовала угроза, что они бросят толовую шашку



«Начали требовать, чтобы мы открыли дверь дежурной части. Само собой, мы отказали. Я просил объяснить причины происходящего. Сказали, что происходит захват. Чтобы мы открыли и сдали оружие, сдали дежурную часть. Я произвел два выстрела в их направлении. Сразу же последовала угроза, что они бросят толовую шашку в дежурную часть».

Потом милиционеры переместились в комнатку рядом с оружейной. Андрей вспоминает, что с ним туда пошли человек пять. После этого с улицы начали стрелять по окнам из автоматов. Полетели стекла.

После этого группа Андрея закрылась в оружейной комнате. Скорее всего, рассуждает Гадяцкий, нападавшие заранее изучили план здания горотдела и его особенности.

Если мы не выйдем из этого помещения, то все задохнемся



«Нападавшие бросили дымовую шашку внутрь через вентиляционное отверстие. Одну дымовую шашку мы накрыли бронежилетами и частично ее затушили. А вторая шашка упала в другое вентиляционное отверстие, за сейфы с оружием, и мы ее потушить не смогли. Комната наполнилась едким черным дымом. Мы пригнулись к полу для того, чтобы хоть как-то дышать. И я понял: если мы не выйдем из этого помещения, то все задохнемся».

Андрей вспоминает: когда дверь открыли, то увидели, что дежурную часть уже захватили. Милиционеров силой разоружили. Тех, кто оружие не отдавал, избивали, рвали форму.

По поведению и характерному «запоребриковому» говору захватчиков Гадяцкий понял, что в Славянск пришли кадровые опытные военные из России.

Всех согнали в актовый зал. Пришел будущий так называемый «народный мэр» Вячеслав Пономарев и начал, по словам Андрея, «рассказывать байки о счастливой жизни в новой республике». Там их продержали некоторое время и дали возможность уйти. Андрей говорит, что некоторые коллеги перешли на сторону боевиков. Многие из них потом и погибли, в том же году.

Мы исполняли свой долг



На вопрос, почему Андрей Гадяцкий не сдался, а сопротивлялся, он отвечает коротко: «Мы исполняли свой долг».

Романа Губа: «Крупный мужчина без оружия потащил меня в городской отдел милиции, приговаривая: сейчас мы тебе объясним​»​

12 апреля 2014 года журналист Роман Губа вместе с коллегами из Славянска был в городском парке. Там высаживали аллею памяти убитого журналиста Игоря Александрова.

Потом узнали, что захватывают городской отдел милиции.

Можно было быть полезным, пойти и посмотреть, что там происходит



«Не то, что у меня сработала какая-то «чуйка», просто, честно говоря, высаживать деревья особенно не хотелось. А можно было быть полезным, пойти и посмотреть, что там происходит», – делится воспоминаниями Роман.

На походе к отделу милиции Роман встретил вооруженных людей.

«Впервые увидел оружие, которое не просто носят полицейские или военные, а которое действительно направляется на живых людей, в том числе и на меня. Ну и конечно же я встретил Нелю Игоревну Штепу (на тот момент мэр Славянска – ред.) в ее, легендарном уже, розовом или красном пуховике. Она пыталась тоже с этими людьми общаться. У нее это получалось не очень хорошо. Она ими вряд ли руководила. Она, скорее, тоже была так же удивлена, как и я».

Роман вспоминает, что устроился неподалеку, достал ноутбук и написал новость для сайта. По его словам, в городе не было корпунктов крупных СМИ, поэтому был большой запрос на информацию: что же такое происходит в маленьком городке Славянске.

Горожане, которых он встретил возле горотдела милиции, говорит Роман, были скорее напуганы. При чем, независимо от политических взглядов. Роман Губа вспоминает, что тоже ощущал страх перед вооруженными людьми в масках. Но пробовал их спрашивать. И это едва не закончилось печально для журналиста.

Надо сказать «спасибо» местной журналистке, которая начала кричать: он журналист, отпустите его



«Крупный мужчина без оружия потащил меня в городской отдел милиции, приговаривая: сейчас мы тебе объясним. И надо сказать «спасибо» одной местной журналистке, коллеге, которая просто начала истошно кричать на человека в маске: он журналист, отпустите его. За это я ей очень благодарен».

А через несколько дней Роману пришлось бежать из Славянска. В те дни был большой запрос на информацию из Славянска, и Рома давал интервью многим СМИ.

Скорее всего, это не понравилось боевикам российских гибридных сил. И в ночь с 16 на 17 апреля в общежитие, где жил Роман, пришли.

«По счастливой случайности меня в это время не было дома. Я находился в общежитии, но в другой комнате, на два этажа выше. Ребята, которые увидели, что в мою комнату кто-то ломится, и это не один человек, а несколько, и они вооружены, смогли сообщить мне. Мне удалось спрятаться, были ключи от другой комнаты, в которой я укрылся до утра», – вспоминает Роман.

Утром журналист обнаружил, что из его комнаты пропали ноутбук, фотоаппарат, деньги и документы. А еще гости оставили записку, мол, если хочешь вернуть свои вещи, обращайся в СБУ. А здание СБУ в то время гражданин России, кадровый военный вооруженных сил РФ Игорь Гиркин сделал своим штабом.

Естественно, Роман туда не пошел, а выехал из города. Через несколько дней он уже был во Львове. «На этом моя война окончилась», – говорит Роман Губа.

Спрашиваем у Ромы, что он думает о жителях Славянска: ведь некоторые поддерживали захватчиков милиции, а потом, после освобождения города, брали продукты из рук украинских военных.

Мне не важно, что они думали в апреле, и что они думали в июле. Мне было важно, что этих людей могут поддержать



Вот что отвечает Губа: «В июне-июле 14-го года я пылал негативным отношением. Вот, смотрите, вы сначала поддерживали сепаратистов. Потом, когда сепаратисты вынуждены были покинуть город, вы теперь их рук наших военных берете еду и так далее. Честно говоря, я считаю, что я думал, как идиот. Я не хочу никого осудить. Но себя я осудить могу. Потому что, когда эти люди в июле получали пищу, они в ней нуждались. И я не готов никому отказать в гуманитарной помощи по принципу политических взглядов. Так как политическая позиция меняется (это я знаю по себе и по другим). И мне не так уж и важно, что они думали в апреле, и даже что они думали в июле. Мне было важно, что этих людей могут поддержать хоть как-нибудь. И то, что государство в любом случае должно было их потребности по возможности удовлетворять. Государство и военных, которые в данном случае – сила, честно говоря, не должно волновать, поддерживали они или не поддерживали. Они все наши граждане, с одной стороны. И с другой стороны – они все люди… И сейчас клеймить кого-то из них я, честно говоря, точно бы не стал».

Виктор Врублевский: «Было обидно за страну и за нашу милицию​»​

Виктор Врублевский, житель Славянска, вспоминает, что в субботу около половины девятого шел на работу. Его офис был расположен как раз возле горотдела милиции.

«Мне преградил дорогу непонятный мужчина с автоматом ну и, естественно, с ленточкой георгиевской», – вспоминает события шестилетней давности Виктор.

Тогда он как бывший сотрудник органов внутренних дел подумал, что это милиция так тренируется. Даже похвалил их про себя. И попробовал все-таки пройти к офису, но тот же мужчина запретил, сообщил, что горотдел милиции захвачен, и пригрозил арестом.

С Виктором было несколько человек. Они начали спорить с неизвестным автоматчиком и в итоге продвинулись ближе к захваченному зданию. «Люди, говорю, почему вы стоите, пошли! И, знаете, мы пошли. И они (автоматчики – ред.) на удивление попятились назад», – рассказывает о событиях того дня Врублевский.

В наш горотдел, в котором мы работали, меня не пускают! Ну, извините, какие-то непонятные личности



Он вспоминает, что его, бывшего работника милиции, возмутило, что неизвестные захватили его же горотдел. Вот что говорит Виктор: «Подождите, в наш горотдел, в котором мы работали, меня не пускают! Ну, извините, какие-то непонятные личности. Да, с ленточками, ну и что! Ну, и с оружием».

Возмущаясь, Виктор Врублевский пошел вперед. Но тут один из боевиков по кличке «Камаз» достал пистолет, взвел курок и направил оружие на людей. Им пришлось остановиться, а потом отойти подальше.

По словам Врублевского, так получилось, что возле него несколько проукраински настроенных жителей города тоже начали открыто высказывать возмущение.

Чего ты лезешь. Ты чего, «бендера»



«И один из жителей города, не из тех, кто захватывал, полез ко мне драться с претензией: чего ты лезешь. Ты чего, «бендера». Я, конечно, улыбнулся, обозвал его «бендерой», – делится воспоминаниями Врублевский.

С оглядкой на прошлое Виктор Врублевский говорит: хорошо, что тогда люди его оттащили от места потасовки. Ведь неизвестно, что было в головах у вооруженных захватчиков.

А еще он вспоминает, что говорили некоторые горожане о захватчиках горотдела: «Да это же «бендеры» тут все захватят. Если не они, то кто же, защитники пришли».

Виктор Врублевский поделился с нами эмоциями, которые испытал, когда увидел российский триколор над зданием украинской милиции.

Этот позор у всех нас в голове



«Было обидно за страну. Было обидно за нашу милицию, ведь там было целое подразделение. Было еще обиднее за наших людей, вот этих наших горожан. Мне трудно назвать их «нашими», которые орали, кричали не своим голосом, когда видели позор этот. Согласитесь, этот позор у всех нас в голове. Такие кадры-это просто позор нашего города», – говорит житель Славянска.

По его наблюдениям, некоторые горожане осознали, что стали жертвами российской пропаганды. Например, в один из дней после освобождения Славянска он встретил одного из сторонников «русского мира» с каким-то мешком. Получился такой диалог:

– Саша, а что такое?

– Да это же армия дала.

– Да это же «бендеры», что ты делаешь, оно же отравлено!

– Да ничего, все нормально.

Но есть и другие. Врублевский рассказывает, что рядом с ним живут люди, которые стояли на выезде из Славянска на мосту с иконами. У них есть злость, мол, власть не та. Они все еще ждут, что придут русские и освободят их.

В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны России: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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