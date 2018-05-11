(Друкуємо мовою оригіналу)

11 и 12 мая подконтрольные России группировки «ДНР» и «ЛНР» празднуют так называемые дни своих «республик» – это даты, когда состоялись незаконные «референдумы» в части Донецкой и Луганской областей. К празднованиям массово привлекают жителей оккупированных территорий, а из подконтрольных сепаратистам СМИ вовсю транслируется один тезис: «народ Донбасса» якобы избрал путь, отдельный от Украины. Радио Донбасс.Реалии собрало воедино самые авторитетные исследования последних пяти лет, свидетельствующие, что «русская весна» на Донбассе была не «выбором», а внешним вмешательством России. Почему «их там нет», но все знают, что есть?

Если отбросить данные о переброске на Донбасс агентов, бойцов-добровольцев и военной техники весной и в начале лета 2014 года, а говорить только об использовании регулярных войск России в конфликте, то их активное применение началось в июле 2014-го. В этот период украинские войска продвигались вдоль границы с Россией, чтобы перекрыть поток вооружения и живой силы, которые поступали сепаратистам. Именно по этим подразделениям проводились артиллерийские обстрелы с территории России. Международная исследовательская организация Bellingcat изучила приграничную территорию и пришла к выводу, что Вооружённые силы России нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года, выпустив тысячи снарядов. Также удалось установить порядка 130 вероятных артиллерийских позиций.

Об артиллерийских обстрелах с территории России говорится и в докладе организации Atlantic Council «Прячась у всех на глазах: Война Путина против Украины». В качестве примера приводится обстрел, произведённый из района российского города Гуково (город в Ростовской области, находящийся в 5 км от границы с Украиной). Сам момент обстрела на камеры телефонов записали местные жители и выложили в интернет. Такие видео до сих пор можно найти в сети.

В одном из таких видео автор говорит следующее: «Вот так вот весело в городе Гуково, ребята! *** Град!»

В середине августа Кремль принял решение послать на Донбасс примерно 4 тысячи военнослужащих регулярной армии – Atlantic Council

Однако, несмотря на артиллерийские обстрелы с территории России, остановить наступление украинских Вооружённых сил не удалось, и Киев был близок к тому, чтобы окружить московские анклавы в Луганской и Донецкой областях, говорится в докладе Atlantic Council. Поэтому Кремль принял решение послать на Донбасс примерно 4 тысячи военнослужащих регулярной армии.

Bellingcat на основе спутниковых снимков провела идентификацию и верификацию переходов границы российскими подразделениями. В докладе говорится, что российские военные принимали активное участие в боях, и их вмешательство привело к коренному перелому в ходе боевых действий.

Заблудиться вся рота не могла – пленный российский десантник

Один из следов перехода ведёт к селу Зеркальное, где 25 августа 2014 года в плен попали 10 десантников 98-й дивизии воздушно-десантных войск России. Позже СБУ на своём канале в YouTube выставила видео допросов этих бойцов.

Они рассказали, что 23 августа их подразделение перевезли в Ростовскую область. До этого им приказали купить себе новую форму, якобы на время проведения учений, и забрали документы и мобильные телефоны. Ночью 24 августа они получили приказ выдвигаться на марш в составе колонны. Куда именно они двигались, они не знали, пока не попали под обстрел. Российские власти тогда заявили, что эти десантники заблудились во время учений.

В то же время один из задержанных – Иван Романцев – во время допроса заявил, что целое подразделение не могло вот так заблудиться.

«Заблудиться? Если считать наши 3 машины, то да. Могло быть. Но если считать все роту, то нет. Потому что вся рота ушла на территорию Украины», – заявил тогда Иван Романцев.

В тот период попали в плен и другие военнослужащие регулярной российской армии. В частности, под Иловайском были задержаны 2 бойца 6-й танковой бригады России и 2 десантника 31-й отдельной десантной штурмовой бригады. Видео с ними есть на канале батальона «Донбасс».

Об участии российских военнослужащих в боях на Донбассе можно судить и по попыткам официальных российских властей скрыть правду о гибели своих солдат, говорится в докладе Atlantic Council. В частности, в тот период в разных уголках России проходили «странные похороны». Хоронили военнослужащих, которые, по данным властей, погибли в расположении своих частей.

В пример приводится история Леонида Кичаткина – десантника 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова. 22 августа на его странице в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, что он погиб и 24 августа будут похороны. Сообщение оставила его жена. Буквально за несколько дней до этого сообщалось о боестолкновении в районе села Георгиевка Луганской области, где украинским военнослужащим удалось захватить боевую технику и документы солдат как раз из Псковской десантной дивизии.

Также в докладах исследовательских организаций есть много информации о втором массовом использовании регулярных войск России. В начале 2015 года именно благодаря им удалось сломить оборону украинских войск во время дебальцевской операции.

Именно тогда на Донбассе появились буряты. Благодаря селфи-истории в социальных сетях одного из них, Бато Дамбаева, удалось установить еще два российских подразделения, которые принимали участие в боях на Донбассе. Это 37-я мотострелковая и 6-я танковая бригады, которые базируются в Бурятии. История Бато Дамбаева легла в основу фильма Саймона Островского «Selfie Soldiers».

Также в разгар боёв за Дебальцево британский пророссийский блогер Грэм Филипс в одном из своих пропагандистских роликов случайно показал 3 танка Т72Б3. Это достаточно новая модификация танка, которые начали поставляться в войска России в 2012 году. В Украине таких танков нет. Об этом, и ещё некоторых видах техники, которые имеют российское происхождение и участвуют в боевых действиях на Донбассе, Радио Свобода уже рассказывало:

Поставки Россией современной военной техники на Донбасс – это вообще отдельный блок исследований. Украинская исследовательская организация InformNapalm создала базу данных, в которой уже идентифицировали практически 2400 российских военнослужащих и 89 подразделений регулярных войск, которые были замечены на территории Украины.

Отдельно в этой базе отведено место для вооружений и техники. Сейчас там указано практически 50 видов, которые произведены в России, но также были обнаружены на востоке Украины.

Среди них – КамАЗ-43269 «Дозор» или «Выстрел», БТР-82А, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», реактивная система залпового огня 2Б26 «Град» на базе КамАЗ.

Скорее всего, десятки тысяч военнослужащих России принимали участие в боях на Донбассе – Bellingcat

Оценить полностью масштаб военного вмешательства регулярных войск России в конфликт на Донбассе невозможно без официальных данных российского правительства, говорится во многих докладах исследовательской организации Bellingcat. Но если проанализировать количество наград, полученных российскими военными, то какие-то цифры можно получить. В частности, количество выданных боевых наград в 2014–15 годах резко возросло. И все они имеют порядковые номера.

Исходя из информации в открытых источниках, только медалей «За боевые заслуги» за полтора года было выдано больше 4,5 тысяч. Кроме них, выдавались медали ещё 3 типов. И если учесть, что не все военнослужащие, участвовавшие в боях, получили награды, то можно сделать вывод, что в конфликте на Донбассе принимали участие десятки тысяч военнослужащих России, подытоживает в одном из своих докладов организация Bellingcat.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)