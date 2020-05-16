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Зачем замглавы администрации президента России Дмитрий Козак ездил в Берлин? Почему у президента Зеленского не получится вернуть оккупированные территории Донбасса? И как отпраздновал майские праздники Донецк? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​.

«Зрады» пока нет

Предложение Украины усилить рабочие подгруппы на переговорах по Донбассу в Минске за счет переселенцев добавляет украинской стороне бонусов в глазах западных партнеров. Но есть одна проблема. Это предложение точно не устраивает россиян, утверждает политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина.

По ее мнению, не устраивает потому, что такая формула – это не Консультативный совет. Здесь не планируется ни присвоения ОРДЛО де-факто статуса участников переговоров, ни придания документам обязательной силы, ни искусственного «перекоса» в сторону политической подгруппы. В таком виде это ничего не дает Москве.

Поэтому вполне возможно, что зондаж компромиссов и был причиной не слишком тайного визита замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, ведь все упирается в позицию Кремля. При этом пока оснований говорить о зраде – нет, утверждает Мария Золкина.

Отрицательная история

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин все же считает, что визит Козака в Берлин – это для Украины отрицательная история. По его мнению, во-первых, сам факт того, что закрытой телефонной связи для переговоров было недостаточно, свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем, а это очень беспокоит. Тем более, что поездка Козака происходила на фоне информации о взломе электронной почты Ангелы Меркель российскими хакерами.

Кроме того, именно Германия была и остается сегодня ключевой для продвижения в ситуации вокруг Донбасса. Не стоит забывать, что следующие полгода Германия председательствует в Евросоюзе, то есть будет иметь влияние на повестку дня и опосредованно – на обсуждение вопроса санкций.

Не исключено, по словам Климкина, что и тему «Северного потока-2» вниманием не обошли, особенно идеи, как обойти санкции США. Козак является одним из наиболее приближенных к Путину и для таких дискуссий подходит, отмечает экс-министр.

Недостаточная степень адекватности понимания действительности

У Зеленского не получится – не только вернуть оккупированные территории Донбасса, но и заморозить конфликт. Этому есть несколько причин, утверждает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в интервью сайту «Апостроф».

Во-первых, по словам эксперта, ни на каком из этапов не было ни плана, ни стратегического видения. Ставка на импровизацию оправдывала себя ровно до того момента, пока это было выгодно России, где хотели создать впечатление, что все будет не так уж и сложно.

Во-вторых, Украина остается страной со слабыми государственными институциями. С этим ничего не смог сделать ни президент Порошенко, ни президент Зеленский.

И, наконец, никуда не делась проблема внешнеполитического планирования: недостаточная степень адекватности понимания международной действительности. По мнению эксперта, Украина по большей части живет в иллюзиях. В реальности же у нее нет союзников и режим антироссийских санкций существует не потому, что так хочет Украина, а потому, что это выгодно тем, кто его ввел и поддерживает, утверждает Николай Капитоненко.

Второй день рождения в неволе

2 марта Виталию Атаманчуку исполнилось 69 лет. Это второй день рождения, который Виталий Трофимович провел в неволе. Шахтера-пенсионера вместе с женой и сыном арестовали в Донецке 4 сентября 2018 года. Жену и сына спустя месяц отпустили, а Виталий Трофимович – до сих пор в плену. Об этом пишет сайт «Свои.City».

Интернет-издание напоминает, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают в плену 214 украинцев. Таковы данные Службы безопасности Украины на конец апреля 2020 года.

Накануне большого обмена 29 декабря 2019 года Виталий Атаманчук звонил дочери. Сказал, что подписал нужные документы, чтобы войти в список на обмен. Жена и дочь очень ждали его, но, увы… А тот небольшой обмен, что состоялся за три дня до Пасхи-2020, дочь и обменом не считает.

Без денег не получается веселиться

Донецк с облегчением вздохнул после череды праздников, которые многие дончане восприняли в большей мере издевательством, нежели поводом для радости. И дело не в карантине, из-за которого не было массовых гуляний и концерта с участием российских звёзд. А в том, что без денег как-то не получается веселиться. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, люди за шесть лет «новой жизни» устали от бесконечного вешания лапши на уши: «экономика развивается», «благосостояние семей повышается» и «скоро станем частью великой России». Идейных в «республике», по словам Молчановой, конечно, ещё хватает, но все больше людей уже не стесняются выражать свое мнение. И это несмотря на запугивания.

Например, 9 мая в Донецке провели автопробег, возложение цветов к монументу воинам-освободителям и праздничный салют. И вот последний больше разозлил людей, чем вызвал восторженные эмоции. Вынужденные выживать на мизерные зарплаты, люди не понимают, кому нужна эта показуха.

В социальных сетях, люди пишут, что им больно смотреть на то, как некогда процветающий регион и красивый город «надел ошейник бесправного раба путинского мира» и «погрузился в каменный век на долгие годы».

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