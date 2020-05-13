Танки, гаубиці та РСЗО: подивіться на полігон російських гібридних сил під окупованим Міусинськом

Підконтрольні Росії формування зберігають під окупованим містом Міусинськ 152-міліметрові гаубиці та​ системи артилерійського вогню «Гвоздика». Полігон вже потрапляв у звіти ОБСЄ, Радіо Донбас.Реалії зробило порівняння супутникових знімків полігону з пропагандистськими відео бойовиків та встановило, яке саме озброєння там тримає кремлівське командування.

Міусинськ – шахтарське місто, супутник Хрустального (Красного Луча). Це південна частина Луганської області. До лінії розмежування звідти близько 60 кілометрів.

Полігон розташований за 4 кілометри на південний схід від містечка. Ось як він виглядає на супутникових знімках:

За допомогою супутникових знімків можна побачити і місце зберігання техніки, можна добре розрізнити танки, броньовані машини, РСЗО та буксировані гармати (судячи з розмірів, 152-мм гаубиця «Мста-Б»).

Завдяки відео навчань, що публікує угруповання «ЛНР», та прив’язці його до характерних ознак місцевості, можна встановити, яка саме техніка зберігається та використовується саме на цьому полігоні.

Судячи з відео, на полігоні біля Міусинська тримають:



САУ 2С1 «Гвоздика»

Танки Т-64

БМП-1

БМП-2

МТЛБ с розрахунками ПЗРК

САУ «Гвоздика» калібром 152 мм має дальність вогню до 15 км. Гаубиця «Мста-Б» калібром 152 мм б'є на 29 км.

Також тут облаштовані об’єкти полігону: позиції для стрільб, вогневі рубежі, укриття, окопи, місця для розміщення особового складу.

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована​ поблизу н.п. Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР»​ поблизу села Покровка.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАСС.РЕАЛІІ:

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