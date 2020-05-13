Танки, гаубиці та РСЗО: подивіться на полігон російських гібридних сил під окупованим Міусинськом

Підконтрольні Росії формування зберігають під окупованим містом Міусинськ 152-міліметрові гаубиці та системи артилерійського вогню «Гвоздика». Полігон вже потрапляв у звіти ОБСЄ, Радіо Донбас.Реалії зробило порівняння супутникових знімків полігону з пропагандистськими відео бойовиків та встановило, яке саме озброєння там тримає кремлівське командування.
Міусинськ – шахтарське місто, супутник Хрустального (Красного Луча). Це південна частина Луганської області. До лінії розмежування звідти близько 60 кілометрів.
Полігон розташований за 4 кілометри на південний схід від містечка. Ось як він виглядає на супутникових знімках:
За допомогою супутникових знімків можна побачити і місце зберігання техніки, можна добре розрізнити танки, броньовані машини, РСЗО та буксировані гармати (судячи з розмірів, 152-мм гаубиця «Мста-Б»).
Завдяки відео навчань, що публікує угруповання «ЛНР», та прив’язці його до характерних ознак місцевості, можна встановити, яка саме техніка зберігається та використовується саме на цьому полігоні.
Судячи з відео, на полігоні біля Міусинська тримають:
САУ 2С1 «Гвоздика»
Танки Т-64
БМП-1
БМП-2
МТЛБ с розрахунками ПЗРК
САУ «Гвоздика» калібром 152 мм має дальність вогню до 15 км. Гаубиця «Мста-Б» калібром 152 мм б'є на 29 км.
Також тут облаштовані об’єкти полігону: позиції для стрільб, вогневі рубежі, укриття, окопи, місця для розміщення особового складу.
Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу н.п. Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР» поблизу села Покровка.
ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАСС.РЕАЛІІ:
(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org,
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