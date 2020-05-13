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13 травня 2020, Київ 18:59
Донбас.Реалії

Танки, гаубиці та РСЗО: подивіться на полігон російських гібридних сил під окупованим Міусинськом

Системи «Гвоздика» російських гібридних сил під Дебальцевим у 2014 (ілюстраційне фото)

Підконтрольні Росії формування зберігають під окупованим містом Міусинськ 152-міліметрові гаубиці та​ системи артилерійського вогню «Гвоздика». Полігон вже потрапляв у звіти ОБСЄ, Радіо Донбас.Реалії зробило порівняння супутникових знімків полігону з пропагандистськими відео бойовиків та встановило, яке саме озброєння там тримає кремлівське командування.

Міусинськ – шахтарське місто, супутник Хрустального (Красного Луча). Це південна частина Луганської області. До лінії розмежування звідти близько 60 кілометрів.

Полігон розташований за 4 кілометри на південний схід від містечка. Ось як він виглядає на супутникових знімках:

За допомогою супутникових знімків можна побачити і місце зберігання техніки, можна добре розрізнити танки, броньовані машини, РСЗО та буксировані гармати (судячи з розмірів, 152-мм гаубиця «Мста-Б»).

Облаштоване місце стоянки техніки
Облаштоване місце стоянки техніки

Завдяки відео навчань, що публікує угруповання «ЛНР», та прив’язці його до характерних ознак місцевості, можна встановити, яка саме техніка зберігається та використовується саме на цьому полігоні.

Близько двох кілометрів на південь від селища шахти Новопавлівської
Близько двох кілометрів на південь від селища шахти Новопавлівської

Місце ураження навчальних цілей на відео бойовиків (зверху) та на супутникових знімках (знизу)
Місце ураження навчальних цілей на відео бойовиків (зверху) та на супутникових знімках (знизу)

Судячи з відео, на полігоні біля Міусинська тримають:

САУ 2С1 «Гвоздика»

Танки Т-64

БМП-1

БМП-2

МТЛБ с розрахунками ПЗРК

САУ «Гвоздика» калібром 152 мм має дальність вогню до 15 км. Гаубиця «Мста-Б» калібром 152 мм б'є на 29 км.

Також тут облаштовані об’єкти полігону: позиції для стрільб, вогневі рубежі, укриття, окопи, місця для розміщення особового складу.

Місця для проживання та господарські споруди
Місця для проживання та господарські споруди

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована​ поблизу н.п. Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР»​ поблизу села Покровка.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАСС.РЕАЛІІ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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