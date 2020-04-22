Бойовики на камеру обстрілюють позиції ЗСУ реактивними ракетами

У квітні 2020 року на YouTube-каналі російського журналіста Олександра Сладкова з’явилося відео з позицій бойовиків російських гібридних сил на Донбасі в районі Горлівки. На відео зафіксоване використання снарядів забороненого калібру. Ми з'ясували, звідки і куди вони летять.

У ролику, оприлюдненому на YouTube, бойовики обстрілюють позиції Збройних сил України з ракетної установки «Партизан».

Судячи з ознак місцевості, позиції, на які попрямував Сладков, – виробка породи колишнього Микитівського доломітного заводу біля селища Гольмівський.

На відео також потрапляє карта, за якою бойовики коригують вогонь по позиціях ЗСУ. Позиції, що відмічені на карті, розташовані біля селищ Бахмутка, Бондарівка та Дача – лише за 2-3 кілометри на північ від Зайцевого.

Ракетна установка «Партизан» використовується для запуску одиночних ракет калібру 122 мм, призначених для реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Російський журналіст Олександр Сладков працює на окупованій частині Донецької та Луганскої областей з літа 2014 року. Скандально відомим він став, зокрема, і тому, що у серпні 2018 року у ефірі російського телеканалу «Россия 24» він провів так зване «інтерв'ю» з незаконно ув'язненим російськими гібридними силами журналістом Станіславом Асєєвим.

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