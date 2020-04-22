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22 квітня 2020, Київ 07:58
Донбас.Реалії

Бойовики на камеру обстрілюють позиції ЗСУ реактивними ракетами

Залп установки «Партизан»

У квітні 2020 року на YouTube-каналі російського журналіста Олександра Сладкова з’явилося відео з позицій бойовиків російських гібридних сил на Донбасі в районі Горлівки. На відео зафіксоване використання снарядів забороненого калібру. Ми з'ясували, звідки і куди вони летять.

У ролику, оприлюдненому на YouTube, бойовики обстрілюють позиції Збройних сил України з ракетної установки «Партизан».

Судячи з ознак місцевості, позиції, на які попрямував Сладков, – виробка породи колишнього Микитівського доломітного заводу біля селища Гольмівський.

Труби доломітного заводу на кадрах та на знімках з супутника, позиції бойовиків – місце зйомки (трикутник)
Труби доломітного заводу на кадрах та на знімках з супутника, позиції бойовиків – місце зйомки (трикутник)

На відео також потрапляє карта, за якою бойовики коригують вогонь по позиціях ЗСУ. Позиції, що відмічені на карті, розташовані біля селищ Бахмутка, Бондарівка та Дача – лише за 2-3 кілометри на північ від Зайцевого.

Область з позначками на карті відмічена на супутниковому знімку
Область з позначками на карті відмічена на супутниковому знімку

Ракетна установка «Партизан» використовується для запуску одиночних ракет калібру 122 мм, призначених для реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Російський журналіст Олександр Сладков працює на окупованій частині Донецької та Луганскої областей з літа 2014 року. Скандально відомим він став, зокрема, і тому, що у серпні 2018 року у ефірі російського телеканалу «Россия 24» він провів так зване «інтерв'ю» з незаконно ув'язненим російськими гібридними силами журналістом Станіславом Асєєвим.

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