Знахідка ОБСЄ: позиції бойовиків можна розгледіти на онлайн-картах

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила військову техніку та артилерійські системи угруповання «ЛНР», яке підтримує Росія, на непідконтрольній Києву частині Луганської області. Місця, де зафіксована техніка, можна побачити на звичайних електронних картах Google.

Як зазначається у звіті СММ ОБСЄ, спостерігачі за допомогою БПЛА виявили 3 танки (Т-64) на відстані близько 1,5 км на північний захід від села Лобачеве (13 км на схід від Луганська), на відстані від лінії розмежування, що заборонена Мінськими угодами. Ймовірно, йдеться про позиції угруповання «ЛНР», що розташовані біля дороги, що йде від автомобільної розв’язки на трасі Р22 на Новосвітлівку.

Також були зафіксовані 26 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) біля населеного пункту Хрустальний (колишня назва Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська).

Йдеться про місце базування артилерії біля залізничної станції Марусине.

​24 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала пропозицію Європарламенту про розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на регіон Азовського моря. Крім того, підтримана німецько-французька ініціатива щодо моніторингу представників третіх країн свободи руху через Керченську протоку.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Від початку конфлікту на Донбасі, за даними ООН станом на листопад 2017 року, загинули понад 10 300 людей. За повідомленнями, днями моніторингова місія ООН із прав людини в Києві заявила, що станом на кінець 2018 року число загиблих унаслідок цієї агресії склало від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Серед загиблих, за цими даними, 3 тисячі 300 були цивільними, 4 тисячі – військовослужбовцями українських силових структур, а 5 тисяч 500 – бойовиками російських гібридних сил.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)